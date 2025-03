Le week-end dernier a marqué un événement historique pour la communauté de Ndendé avec le lancement officiel de l'Association Mumbande. Cet événement, riche en symboles et en engagements, a rassemblé des centaines de fils et filles du Département de la Dola autour d'une vision commune : « l'unité des fils et filles de Ndendé autour de la politique du Président de la Transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema ».

L'un des thèmes phares de cette cérémonie de lancement a été l'unité. Les membres fondateurs de Mumbande ont insisté sur la nécessité de rassembler toutes les forces vives de Ndendé pour oeuvrer ensemble au développement du Département de la Dola. « Nous ne pouvons avancer que si nous sommes unis. Nos différences doivent être une force, non une faiblesse », a déclaré le président d'honneur de l'association, le Capitaine de Vaisseau, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma.

Cette unité se veut également un rempart contre les divisions qui freinent souvent le progrès. Les discours des différents intervenants ont souligné l'importance de mettre de côté les clivages politiques, claniques et sociaux pour construire un avenir commun.

Le Pr Gnama Abraham, Président de l'association Mumbande, a appelé à un retour aux valeurs traditionnelles de solidarité et d'entraide. « L'amour fraternel est le ciment qui nous permettra de bâtir une société plus juste et plus harmonieuse », a-t-il affirmé.

Des ateliers et des projets communautaires sont déjà prévus pour incarner cette vision. Des initiatives comme des campagnes de sensibilisation, des actions caritatives et des programmes éducatifs seront mis en place pour renforcer les liens entre les habitants de Ndendé.

L'un des piliers de l'Association Mumbande est son engagement en faveur de la jeunesse. Consciente des défis auxquels font face les jeunes de Ndendé, l'association a annoncé la mise en place d'un programme de réflexions dédié à l'insertion professionnelle. Ce programme comprendra des formations, des stages et un accompagnement personnalisé pour aider les jeunes à accéder à l'emploi.

« Notre jeunesse est notre avenir. Nous devons tout mettre en oeuvre pour lui offrir des opportunités et lui permettre de réaliser son plein potentiel », a déclaré le Président d'honneur, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma.

Un autre moment fort de la cérémonie a été l'expression publique de soutien à la candidature du Président de la Transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les membres de Mumbande ont salué son leadership et sa vision pour le pays, appelant tous les fils et filles de Ndendé à se ranger derrière lui.

« Oligui Nguema incarne l'espoir d'une transition réussie et d'un avenir meilleur pour notre nation. Nous devons tous soutenir sa candidature et contribuer à la réalisation de ses projets », a déclaré l'ancien Ministre des Transports affectueusement appelé Mwane Dimbu (le fils du Village).

Dans le même élan, il a lancé un appel solennel à tous les citoyens pour qu'ils se mobilisent derrière le Président de la Transition. « L'union fait la force. Si nous nous rassemblons derrière Oligui Nguema, nous pourrons surmonter tous les défis et construire un avenir radieux pour notre pays », a-t-on entendu lors de la clôture de l'événement.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, avec des danses traditionnelles et des chants célébrant l'unité et l'espoir. MUMBANDE s'impose déjà comme un acteur clé du développement de Ndendé et un fervent défenseur de la transition en cours.

Avec des projets ambitieux et une vision claire, cette association promet de marquer durablement l'histoire du Département de la Dola et du pays tout entier.