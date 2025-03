Egypte: L'entreprise égyptienne Widebot lève 3 millions de dollars pour créer un modèle de langue arabe étendue

TLDR

Widebot a levé 3 millions de dollars en financement de pré-série A pour développer "AQL Mind"

Le modèle se concentrera sur la compréhension des dialectes et des accents arabes et s'adressera aux gouvernements et aux entreprises.

Le tour de table a été mené par Keheilan Asset Management II, soutenu par la société d'investissement saoudienne Wafra.

Widebot, une start-up égyptienne spécialisée dans l'IA et désormais basée à Riyad, en Arabie saoudite, a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un financement de pré-série A pour développer "AQL Mind", un grand modèle linguistique (LLM) conçu pour l'arabe. Le modèle se concentrera sur la compréhension des dialectes et des accents arabes, et s'adressera aux applications gouvernementales et commerciales.

Le tour de table a été mené par Keheilan Asset Management II, soutenu par la société d'investissement saoudienne Wafra, avec la participation d'Enza Capital, DisrupTech Ventures, LoftyInc Capital, Den VC et SparkLabs Ventures.

Mohammed Nabil, PDG et cofondateur de Widebot, a déclaré que le modèle aiderait les agences gouvernementales et les entreprises saoudiennes à accéder à des expériences d'IA plus précises, plus sûres et plus personnalisées. Ahmed Abdelhamid, PDG de Keheilan, a souligné l'importance d'investir dans les technologies profondes pour renforcer la souveraineté technologique nationale et le développement économique dans la région.

Points clés à retenir

Le financement de Widebot met en évidence la demande croissante de solutions d'IA en arabe, les entreprises et les gouvernements recherchant des technologies localisées pour la communication et l'automatisation. Le développement de LLM axés sur l'arabe s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour devenir un leader en matière d'IA, comme en témoignent les initiatives NEOM et Vision 2030.

Grâce aux investisseurs régionaux qui soutiennent l'infrastructure de l'IA, l'esprit AQL de Widebot pourrait rivaliser avec les modèles d'IA mondiaux, en offrant des solutions sur mesure pour les marchés arabophones. Le succès de ce projet pourrait entraîner d'autres investissements dans l'IA arabe, comblant ainsi le fossé de l'accessibilité linguistique pour les entreprises et les institutions publiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.