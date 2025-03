Afrique: Journée Internationale de la Femme 2025 - Voix EssentiELLES, une initiative pour amplifier la voix des femmes dans le continent

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) et l'ONG Speak Up Africa (SUA) ont organisé, le mercredi 5 mars 2025, un webinaire sur le thème : « Plaidoyer et changement social : amplifier les initiatives locales pour un impact durable » .

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme (JIF), célébrée chaque 8 mars, le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) et l'ONG Speak Up Africa (SUA) ont organisé, le mercredi 5 mars 2025, un webinaire.

Cette rencontre virtuelle a permis à des responsables d'associations féminines de partager leurs expériences sur l'initiative Voix EssentiELLES, un programme visant à renforcer l'engagement des femmes et des jeunes filles dans les processus décisionnels en Afrique. Les échanges ont mis en lumière les résultats concrets de Voix EssentiELLES.

Selon la chargée du Partenariat à SUA, Awa Yanogo, l'accompagnement de l'ONG repose sur le concept du « faire-faire », qui dote les femmes des outils nécessaires pour siéger dans les instances de décision et affirmer leur leadership. « Les femmes doivent surmonter l'autolimitation et rejeter les stéréotypes de genre », a-t-elle insisté.

Le secrétaire générale de l'Association de soutien aux Enfants et Femmes vulnérables au Burkina Faso, Armanda Sawadogo, a souligné le rôle clé des leaders communautaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Elle a également évoqué les activités de formation et génératrices de revenus mises en place pour favoriser l'autonomisation des femmes.

La présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire (UNAFHCI), Anne Cécile Konan a dénoncé la marginalisation des femmes en situation de handicap dans les processus décisionnels. « Elles sont souvent victimes d'abus en raison de leur vulnérabilité. Elles doivent connaître leurs droits et les structures d'accompagnement disponibles pour les défendre », a-t-elle déclaré. Grâce à Voix EssentiELLES, son association a pu étendre ses activités à l'intérieur du pays, permettant ainsi aux femmes handicapées de faire entendre leur voix dans les assemblées locales.

Les médias, un allié essentiel dans la lutte pour l'égalité

Les intervenantes ont unanimement reconnu le rôle fondamental des médias dans la sensibilisation et la lutte contre les inégalités de genre. La présidente de l'Association Sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'Enfant, Fatimata Lamine Sy a souligné : « Notre défi est de nous imposer dans les espaces de décision. Des progrès sont réalisés, notamment avec le renforcement de la citoyenneté des femmes et leur présence accrue dans les collectivités locales. »

Le webinaire, qui a rassemblé plus de 80 participants, s'inscrit dans la dynamique de Voix EssentiELLES, une initiative soutenue par Speak Up Africa et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce programme accompagne les organisations communautaires dirigées par des femmes, en leur apportant un soutien financier et un renforcement des capacités, afin d'assurer une participation effective aux décisions influant sur les politiques et programmes de santé en Afrique.