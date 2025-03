Congo-Brazzaville: Cémac - Yvon Sana Bangui présente les spécimens des nouvelles pièces de monnaie à Denis Sassou N'Guesso

Le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui, a présenté au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, les nouvelles pièces de monnaie qui seront mises en circulation dans les six pays de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (Cémac) dès avril prochain.

« Dans le cadre des missions de la Banque centrale, missions qui consistent à émettre des billets et des pièces de monnaie qui ont cours légal et pouvoir libératoire, cette nouvelle gamme qui constitue notamment les pièces de 1 franc, 2 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs avec cette fois-ci une innovation, la gamme de 200 francs CFA, et aussi la gamme de 500 francs. Cette nouvelle gamme a été conçue pour faciliter les échanges commerciaux et aussi avec une portabilité plus adaptée dans les transactions financières », a expliqué Yvon Sana Bangui au sortir de l'audience avec le président de la République, le 10 mars à Oyo, dans le département de la Cuvette.

Selon le gouverneur de la BEAC, la mise en circulation de cette nouvelle gamme de pièces vient répondre au problème de pénurie ainsi qu' à celui de réexportation de pièces hors de la zone Cémac. « C'est un avantage car ces dernières répondent à ces préoccupations avec des matériaux plus adaptés et qui ne feront plus l'objet de ces utilisations illicites », a-t-il précisé.

Sur les perspectives 2025, Yvon Sana Bangui a fait savoir que globalement ces dernières sont prometteuses mais conditionnées aux réformes en cours en vue de rendre plus solide le système bancaire de la sous-région et garantir la stabilité financière au sein des six pays de la cémac, notamment le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad et enfin la République centrafricaine.