Congo-Kinshasa: Santé - La RDC s'engage à intensifier la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus

L'un des objectifs de la Couverture santé universelle, programme initié par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, est de garantir l'accès aux soins de santé de qualité à toute la population congolaise en vue de lui assurer une bonne santé et au final réduire sensiblement le taux de mortalité qui demeure elevé au pays.

Parmi les facteurs aggravant le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, il y a lieu de citer la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. L'un touche plus les enfants de moins de 5 ans et l'autre des femmes en âge de procréer. Ces deux fléaux ont été au centre des discussions au cours du forum sur la vaccination et l'éradication de la polio, tenu récemment à Kinshasa sur le thème "Immunisation, nutrition et lutte contre le cancer du col de l'utérus".

L'inclusion de ces deux thématiques dans un forum axé sur la vaccination démontre à suffisance l'intérêt du pays à venir à bout de ces maladies qui, au cours des travaux, ont fait l'objet de la session 6 sur la sous-thématique "Améliorer le statut nutritionnel des enfants en République démocratique du Congo (RDC) et la session 7 " Éliminer le cancer du col de l'utérus".

L'importance de renforcer la riposte contre la malnutrition et d'intensifier la sensibilisation à la lutte contre le cancer du col de l'utérus ont focalisé aussi l'attention des participants au cours des panels sur les défis et solutions de la malnutrition et le rôle de la vaccination pour l'élimination du cancer du col de l'utérus.

Lien entre la vaccination et la nutrition

Dans sa présentation intitulée " La malnutrition, un déterminant majeur dans l'atteinte des objectifs de la vaccination en RDC", le directeur du Programme national de nutrition (Pronanut), le Dr Bruno Bindamba, a reconnu qu'il existe un lien indissociable entre la vaccination et la malnutrition. "La résurgence des maladies augmente le risque de la malnutrition. Celle-ci, à son tour, augmente le risque des infections et compromet l'impact optimal de la vaccination favorisant ainsi une faible couverture vaccinale", a-t-il fait savoir.

Avant tout, il a brossé l'état des lieux de la malnutrition avec des chiffres effarants. "La RDC est citée parmi les pays au taux élevé de la malnutrition en Afrique avec un taux de malnutrition chronique estimé à 47,9% en 2023. 8% des enfants souffrent de la malnutrition aiguë. 70% des enfants de 6-59 mois et 61,1% des enfants de 6-36 mois souffrent de la carence en vitamine A et en fer. Selon l'enquête démographique de santé 2024, un taux de prévalence de l'anémie chez les femmes en âge de procréer est estimé à 52%. Un enfant sur deux souffre de la malnutrition chronique... ", a révélé le Dr Bruno Bindamba. Il a souligné que plusieurs facteurs engendrent la malnutrition dont l'insuffisance en quantité et qualité des aliments, l'insalubrité du cadre de vie, l'insécurité alimentaire, la vulnérabilité économique.

Tous ces facteurs ont des conséquences graves sur la santé de l'enfant et sur le développement du pays. " Du fait de ses conséquences socio-économiques néfastes, la malnutrition est un frein à l'essor de la RDC. Un enfant malnutri ne sera pas en mesure de faire face à une quelconque maladie ", a expliqué le directeur du Pronanut.

En dépit de ce tableau sombre, il y a des opportunités qui s'offrent au pays pour changer la donne sur le terrain. Pour ce faire, il faudra donc renforcer les deux plateformes, à savoir la consultation prénatale et la consultation post scolaire en assurant le suivi de la grossesse et de la croissance de l'enfant, la vaccination, la consultation nutritionnelle, le déparasitage et la supplémentation en vitamine A, la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte, la distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticide...

La vaccination contre le cancer du col de l'utérus

Une bonne nouvelle pour la RDC qui intègrera dans son système de santé la vaccination contre le cancer du col utérin en 2026. Selon la directrice du Programme national de la santé de reproduction (PNSR), le Dr Anne-Marie Tumba, il est mieux de prévenir cette maladie en vaccinant la cible. Il s'agit des filles âgées de 9 à 14 ans. Quant au dépistage, il concerne les femmes à partir de l' âge de 30 ans et à l'âge de 25 ans pour les femmes vivant avec le VIH.

La vaccination, à en croire le Dr Anne-Marie Tumba sera donnée en une seule dose et elle sera gratuite. Pour gagner ce pari, la directrice du PNSR a plaidé pour une sensibilisation tout azimut afin de susciter l'adhésion communautaire dans la prévention pour la vaccination prévue l'année prochaine.

Entre temps, elle a estimé qu'il y a des défis à relever, notamment assurer la réglementation et la coordination des activités de lutte contre ce fléau, approvisionner les infrastructures sanitaires en plateau technique, mobiliser les ressources nécessaires. Elle a également relevé comme autre défi les effectifs et la répartition inéquitable des personnels formés, la disponibilisation des outils de collecte des données.

Des performances dans la vaccination contre la polio

Le quatrième forum a permis aussi aux différents experts d'être informés des avancées réalisées dans la mobilisation des fonds et l'implication communautaire dans certaines provinces pour assurer la vaccination des enfants contre la polio. Les provinces de Tanganyika et Nord-Ubangi ont excellé dans la riposte contre la polio. En guise d'encouragement, les deux gouverneurs présents aux travaux ont reçu des trophées des mains du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani.

"C'est une question de volonté et non des moyens. Nous avons tout fait pour atteindre la couverture vaccinale. Pour cette année, nous avons mobilisé 50 000 dollars. Nous avons aussi un édit... ", s'est exprimé le gouverneur de Tanganyika au cours du panel des gouverneurs sur les moyens d'améliorer le programme de vaccination.

"Le plan Mashako a été renforcé au Nord -Ubangi. Cela a permis à la population de s'approprier la vaccination. La réussite de la vaccination chez nous est due à l'implication de tous les acteurs et à la prise de conscience de la population", a expliqué, pour sa part, le gouverneur du Nord-Ubangi. Par contre, les provinces de Sankuru et de la Tshuapa traînent encore les pieds. Leur score n'a pas été fameux. Selon les deux gouverneurs, leurs provinces font face à plusieurs défis. Néanmoins, ils ont manifesté leur volonté de reticfier le tir.

Avec le maintien des engagements contenus dans la Déclaration de Kinshasa signée par tous les gouverneurs présents au quatrième forum, il est certain de réaliser des prouesses dans la lutte contre l'éradication de la polio. Outre la nécessité et l'urgence de maintenir les engagements en faveur de cette déclaration, le Dr Polydor Mbongani, coordonnateur du Conseil national de la Couverture santé universelle, a souligné l'importance d'accroître le financement du Programme élargi de vaccination avec les ressources domestiques.

Rappelons que le quatrième forum sur la vaccination et l'éradication de la polio a été organisé par le ministère de la Santé, en partenariat avec le Conseil national de la Couverture de santé grâce à l'appui des partenaires dont l'Unicef, Path, l'Organisation mondiale de la santé, Bill et Melinda Gates.