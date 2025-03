Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Eugène Diomi Ndongala rencontre Jean-Marc Kabund

Les deux personnalités de l'opposition congolaise ont fait, le 10 mars à Kinshasa, le tour d'horizon de la situation socio-politique actuelle, notamment la perte d'une partie du territoire national, les solutions à envisager ainsi que la réunification du pays.

Le président de la Démocratie chrétienne (DC), Eugène Diomi Ndongala, et celui du Cap pour le changement ( Cach), Jean-Marc Kabund-a-Kabund, ont convenu que la situation que traverse le pays actuellement ne peut être résolue que par une solution politique.

Eugène Diomi Ndongala qui ne s'affiche plus depuis quelque temps a signé un document au nom de son parti, suggérant un dialogue aux Congolais comme solution à la situation présente. Cette figure de proue de la politique congolaise qui a soutenu le combat de Félix Tshisekedi contre les Kabila père et fils a édité ce document de plus de 50 pages intitulé " Donnons une chance à la paix. Dialogue entre Congolais et signature d'un traité international pour la paix: la seule voie pour résorber la crise politique, socio-économique et sécuritaire en RDC".

Dans ce document signé en mai 2024, la DC appelle les Congolais à s'unir autour de l'objectif de la paix. Elle préconise, pour ce fait, l'arbre à palabres africain, sous lequel chacun doit aux exigences de cet exercice qu'ont légué au continent les ancêtres. "La paix et la sécurité ont un coût, et le premier coût à payer est l'effacement de son orgueil, de ses privilèges pour le bien-être commun", a souligné cette formation politique, sous la signature de Diomi Ndongala.

Pour la DC, en effet, "le seul vainqueur de ce processus de dialogue et d'acceptation de la vérité sera le peuple congolais lui-même, qui mérite un présent et un futur meilleurs. Que l'arbre à palabres africain étende ses branches ombrageuses sur les Congolais assoiffés de la paix et de la justice...Unissons-nous, dialoguons et sauvons le Congo ", indique ce parti politique de l'opposition.

De Jean-Marc Kabund, on se rappellera qu'il a dirigé l'Union pour la démocratie et le progrès social après la mort d'Étienne Tshisekedi jusqu'à l'amener au pouvoir, avec Félix Tshisekedi. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale avant de passer dans l'opposition et de créer son propre parti politique. Après avoir critiqué sévèrement le pouvoir d'où il est venu, il a été arrêté et condamné, en septembre 2023, à sept ans de prison. Au terme de plus de trente mois en prison, il a bénéficié de la grâce présidentielle pour humer l'air de la liberté depuis près de deux semaines déjà.