Tunisie: Annulation du sacrifice rituel (l'adhahi) - Diwan Al Iftaa dément les rumeurs et confirme la tradition sacrée

Le Diwan Al Iftaa de la République tunisienne a fermement démenti, ce mardi 11 mars 2025, toutes les rumeurs circulant concernant l'annulation de la pratique du sacrifice rituel (l'adhahi), soulignant qu'il s'agit d'une tradition fortement recommandée.

Dans un communiqué officiel, le Diwan Al Iftaa a précisé que cette clarification, relative au rituel de l'adhahi, qui fait partie des rites sacrés d'Allah et dont l'accomplissement permet de se rapprocher de Lui, est l'une des plus grandes formes d'adoration et des actions les plus louables. Ce rappel avait déjà été publié sur la page officielle du Diwan Al Iftaa, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, il y a deux ans. Il faisait référence à la réponse du Mufti de la République, Othman Hicham Ben Mahmoud, à une question soumise par la Chambre nationale des bouchers, portant sur la possibilité d'annuler l'Aïd al-Adha en raison de la hausse des prix des sacrifices et dans un souci de préservation du cheptel.

Dans sa réponse, le Mufti avait réaffirmé que le sacrifice est une tradition confirmée, régulièrement pratiquée par le Prophète (paix et bénédictions sur lui), et qu'il est de la responsabilité de chaque musulman de l'accomplir en fonction de ses moyens. Il a également rappelé que les imams Malik et Chafi'i considéraient cette pratique comme une tradition fortement recommandée.