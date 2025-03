Sénégal: Ramadan 7 - La conférence

Ce huit mars, il manquait un conférencier à l'association des femmes musulmanes « Djiguénou Sérign bi ». Le grand Oustass sur qui elles avaient jeté leur dévolu avait trouvé plus juteuse les propositions de l'association rivale les Sope serign bi qui avait doublé la mise, laissant sur le carreau les Djiguénou serign bi.

A défaut du haut de panier, elles se rabattirent sur Tons, le moins disant. Une des leurs se rappela avoir partagé avec Tons la natte du daraa de Serign Eumeu. Elle s'opposa fermement au choix de Tons dont elle sous-estimait les capacités à endosser une telle charge. Malgré tout, Tons fut appelé à la rescousse. Il était meilleur animateur que fin orateur.

Il savait que sa connaissance du livre Saint était des plus approximatives. Mais comme il y 'avait du « Mouroum koor » à empocher, Tons s'est dit : « Qui ne risque rien, n'a rien et que les nouvelles applications de l'Intelligence Artificielle sont là pour voler au secours des cancres. Ayons donc l'intelligence de nous en servir. Tons se mit en tête de faire assoir Chat GPT à ses cotés à la recherche des meilleures voix de conférenciers et islamologues.

Tons appela le fils du voisin, un surdoué de l'informatique et des application de l'intelligence artificielle, Il lui demanda de bidouiller la voix d'un grand conférencier en islam, de l'installer dans son smartphone comme cela avec son oreillette masquée par son turban il pourra répéter mot à mot les propos de ce grand guide en islam. Sous son djalaba Tons était équipé comme un agent secret.

Le turban plus haut que la statue de la Renaissance Africaine, Tons commença donc sa conférence. De partout fusèrent des « Heuskey, un grand Moufti est né sur notre sol. Subitement la batterie de son téléphone le lâcha et Tons prit de panique lança à l'assistance « Rawkhane yi tarayir na ngouma KOUFI AM SARZEUR