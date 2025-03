Sénégal: Lancement de la série d'animation «Khady et Djudju» au cinéma Pathé - Une célébration de l'histoire et de la culture africaine

Le vendredi dernier, le Cinéma Pathé a vibré au rythme de la culture africaine avec le lancement officiel de la série d'animation « Khady et Djudju », une production sénégalaise qui a déjà marqué les esprits en remportant le Grand Prix du Jury dans la section animation au Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Cet événement, riche en émotions et en symboles, a réuni plusieurs personnalités du monde du cinéma, de l'éducation et de la culture, ainsi qu'un public enthousiaste, venues découvrir cette oeuvre qui met en lumière l'histoire et les traditions africaines.

Produite par Fatoumatou Bathily, « Khady et Djudju » est une série d'animation qui plonge les enfants dans un voyage à travers le temps, à la rencontre des rois, reines et figures historiques qui ont façonné l'Afrique. Composée de 13 épisodes de 15 minutes, la série aborde des thèmes tels que l'Empire du Ghana, le Royaume du Walo, ou encore les légendes de Sundiata Keita et du Damel du Cayor. L'objectif est clair : permettre aux enfants de découvrir et de s'approprier leur histoire, tout en leur transmettant une fierté culturelle.

Lors de la cérémonie de lancement, Fatoumatou Bathily a expliqué que cette série répond à un besoin crucial. « Nos enfants ont longtemps été exposés à des productions étrangères, souvent éloignées de leur réalité. Avec Khady et Djudju, nous voulons qu'ils apprennent leur histoire et comprennent qu'ils ont des racines profondes et glorieuses», a-t-elle expliqué. Elle a également souligné l'importance de l'animation comme outil pédagogique, capable de captiver les jeunes esprits tout en leur transmettant des connaissances essentielles.

Une reconnaissance internationale au FESPACO

La série a déjà reçu une reconnaissance internationale en remportant le Grand Prix du Jury au FESPACO, l'un des festivals de cinéma les plus prestigieux d'Afrique. Cette distinction a été saluée par tous les intervenants lors du lancement, notamment par M. Diémé, le réalisateur de la série, qui a rappelé l'importance de soutenir les productions locales. « L'animation est un médium puissant, mais coûteux. Pourtant, nous avons prouvé qu'avec des moyens locaux et une volonté forte, nous pouvons créer des oeuvres de qualité qui rivalisent avec les productions internationales, a-t-il fait savoir.

Un soutien institutionnel fort

L'événement a également été marqué par la présence de plusieurs personnalités politiques et culturelles. Il s'agit par exemple de Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, qui a salué l'initiative de Fatoumatou Bathily et de son équipe. « Ce que vous faites pour les enfants est extraordinaire. Vous leur donnez les clés pour comprendre leur passé et construire leur avenir. L'éducation ne se limite pas aux salles de classe, elle passe aussi par des projets comme celui-ci », a-t-il déclaré, en promettant le soutien de son ministère à de telles initiatives.

Le Pr Abdoulaye Bathily, ministre conseiller spécial du président de la République a également honoré l'événement de sa présence. Il a souligné l'importance de renouer avec le passé pour construire un avenir solide. Selon lui, « pour être fort dans le présent et le futur, il faut avoir un ancrage solide dans le passé et cette série est un pont entre les générations, un moyen de transmettre notre héritage aux enfants ».

Quant à Germain Coly, directeur de la cinématographie, il a rappelé l'importance de soutenir les productions locales et de promouvoir l'animation africaine. « Nous devons encourager les talents locaux et leur donner les moyens de s'exprimer. Khady et Djudju est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous croyons en nos propres histoires », a-t-il souligné.

Une projection qui a ravi le public

Après les discours, les invités ont eu le privilège de découvrir les deux premiers épisodes de la série, qui ont été chaleureusement applaudis. Les spectateurs ont salué la qualité de l'animation, la richesse des histoires et la manière dont la série parvient à captiver tout en éduquant.

Le lancement de « Khady et Djudju » au Cinéma Pathé a été un moment fort pour le cinéma sénégalais et africain. Cette série, qui allie éducation, culture et divertissement, est une preuve que l'Afrique a les moyens de raconter ses propres histoires, et de les raconter avec excellence. Avec le soutien des institutions et du public, « Khady et Djudju » pourrait bien devenir une référence pour les générations futures, tout en inspirant d'autres créateurs à suivre cette voie.

La cérémonie a débuté avec une prestation de la chorale Arco Baleno, composée d'élèves de l'école fondée par Fatoumatou Bathily, il y a 15 ans. Cette école, qui accueille des enfants de la crèche au collège, est un symbole de son engagement envers l'éducation et la jeunesse. Les enfants ont chanté pour souhaiter la bienvenue aux invités, ajoutant une touche émouvante à cet événement déjà riche en symboles.