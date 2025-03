Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 mars 2025

Afrique : Les gouvernements ont adopté par consensus une déclaration politique en faveur des droits des femmes

Les gouvernements ont adopté par consensus une déclaration politique puissante pour respecter, protéger et défendre les droits, l’égalité et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Cette information entre dans le cadre du 30ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et de l’ouverture de la 69e session de la Commission de la condition de la femme.

En effet, la Déclaration partagée par ONU Femmes ce 11 mars, réitère l’engagement des États membres à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les formes émergentes telles que la violence numérique, le harcèlement en ligne et le cyberharcèlement. (Source allAfrica)



Tchad : soupçonnés de complicité avec Wagner, les trois journalistes arrêtés ont été écroués

Selon un communiqué du procureur de la République, Olivier Mbaindiguim Monodji, Ndilyam Guekidata et Mahamat Saleh Alhissein ont été arrêtés après avoir été dénoncés, « documents » à l’appui.

Alors que la Russie voit son influence s’étendre au Sahel, trois journalistes tchadiens sont accusés de collusion avec le groupe paramilitaire Wagner. Selon des informations recueillies par l’AFP auprès du procureur de la République et de l’un des avocats de la défense, le directeur de publication de l’hebdomadaire Le Pays et correspondant au Tchad de Radio France Internationale, Olivier Mbaindiguim Monodji, ainsi qu’un autre rédacteur du Pays, Ndilyam Guekidata, et un journaliste de Télé Tchad, Mahamat Saleh Alhissein, sont incarcérés à N’Djamena. Une nouvelle audition est prévue jeudi 13 mars dans cette affaire. (Source Jeune Afrique)

RDC : les cadres du PPRD, le parti de Joseph Kabila, ressortent libres après leur audition

En République démocratique du Congo (RDC), plusieurs cadres du PPRD, le parti de l’ex-président Joseph Kabila ont été entendus, lundi 10 mars, pendant plusieurs heures à l’auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minaku, numéro deux du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary, et son adjoint, Ferdinand Kambere, ont été auditionnés séparément. Ils ont fini par ressortir libres dans la nuit. Les autorités les soupçonnent de collusion avec les rebelles de l’AFC/M23, ce qu’ils ont démenti. (Source RFI)

Dix ans de prison requis contre un ex-chef de la Banque centrale guinéenne

Une peine de dix ans de prison a été requise lundi contre Ibrahima Chérif Bah, gouverneur de la Banque centrale de Guinée de 1996 à 2004, jugé par contumace à Conakry par une Cour spéciale pour "détournement, enrichissement illicite et blanchiment".

Ibrahima Chérif Bah est jugé depuis décembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) qui lui reproche un "décaissement sans trace" d'environ 10 millions de dollars à la Banque centrale. Le procureur de cette juridiction, Aly Touré, a aussi demandé, lors de l'audience de lundi un mandat d'arrêt contre M. Bah, absent du procès. Il est, selon sa famille, à l'étranger pour des soins médicaux. (Source VOA Afrique)

Sur la route du « kush », la très addictive drogue qui se répand en Afrique de l’Ouest

De la Sierra Leone au Sénégal, ce stupéfiant constitué de psychoactifs très addictifs et parfois mortels fait des ravages.

De cette drogue qu’il fume, mélangée à du tabac, quotidiennement depuis six mois, Ibrahima D. ne sait rien ou presque. Tout juste qu’« une pincée suffit pour atteindre l’autre monde, celui où je peux me reposer, où je n’ai plus de problèmes », confie le mécanicien de 50 ans, vêtu d’une veste de cuir déchirée. « Le kush, c’est plus puissant que tout ce que j’ai essayé avant. J’ai vu des gens tomber et ne jamais se relever », confie-t-il. (Source Lemonde Afrique)

Benin/29è édition du tournoi de l’Espoir: la phase régionale lancée

Qualificative pour la phase nationale, la 29è édition du Tournoi régional de l’Espoir, a démarré le weekend dernier dans les ligues départementales avec la participation de plusieurs jeunes joueurs dans différentes catégories.

Les courts de tennis de la maison du peuple (Lokossa), CAS à (Parakou), SOS (Natitingou), Charles de Gaulle (Porto-Novo), Pergola (Abomey) et Bénin tennis club à (Cotonou) abritent depuis le weekend dernier la 29è édition du tournoi régional de l’Espoir. Chapeautée par la FBT, cette compétition regroupe des pratiquants filles et garçons des différentes catégories (10 à 18 ans et moins) qui vont tenter de décrocher leur billet pour la phase finale. (Source beninwebtv)

Mahama au Sahel : coopérer et se rapprocher des partenaires

Le président ghanéen John Dramani Mahama a achevé, lundi 10 mars, une tournée diplomatique de trois jours dans les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), avec des étapes au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Au Mali, le samedi 8 mars, Mahama s’est entretenu avec le président de la transition, le général Assimi Goïta. Il a appelé au rétablissement des relations entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et la Confédération des États du Sahel. « Nous allons pouvoir travailler afin qu’il puisse exister des relations bien décentes entre l’AES, la Confédération des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la Cédéao », a-t-il déclaré à Bamako. (Source apanews)

Cameroun : les recommandations du patronat pour relancer l’économie

« Relancer l’économie camerounaise dans le contexte de mutation profonde de l’économie mondiale : quelles sont les clés ? C’est sous ce thème que se sont tenues à Yaoundé au Cameroun les 26 et 27 février 2025 la première édition des rencontres économiques du Cameroun.

L’objectif de ces rencontres organisées par le Groupement des entreprises du Cameroun GECAM était de trouver des solutions aux différentes problématiques qui plombent le décollage de l’économie camerounaise. Au terme de ces deux jours de travaux qui ont réuni un peu plus de mille personnes, acteurs économiques et experts internationaux, une soixantaine de recommandations ont été formulées en direction des pouvoirs publics. (Source Africa 24)

Présidentielle 2025 : l’Alliance Patriotique de Raymond Ndong Sima en congrès décisif ce 15 mars 2025

Àquelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, l’Alliance Patriotique (AP), formation politique du Premier ministre de la transition Raymond Ndong Sima, tiendra un congrès extraordinaire le 15 mars prochain au gymnase d’Oloumi, à Libreville. Un rendez-vous crucial pour l’avenir du parti, qui pourrait marquer un tournant stratégique dans la course à la magistrature suprême.

Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Wilfried Nguema Mve, l’Alliance Patriotique invite l’ensemble de ses militants et sympathisants à se mobiliser massivement pour cet événement. « Ce congrès revêt une importance capitale pour l’avenir de notre parti. Il sera l’occasion de débattre des grandes orientations pour les échéances à venir », souligne le document. (Source GabonMediaTime)

Mali/Les banquiers en colère: Trois jours de sit-in devant les agences du lundi au mercredi

Une nouvelle crise secoue le secteur bancaire malien. Dans une affaire de messages SWIFT (garanties), deux cadres d’Ecobank ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Pour le Syndicat des agents de banque, il s’agit d’une situation inadmissible car les deux banquiers ont respecté la réglementation bancaire et les procédures d’Ecobank.

Deux heures de sit-in devant toutes les banques du lundi 10 mars au mercredi prochain, à partir de 8h. « L’arrêt immédiat de tout transfert des garanties de la société EDM.SA, des structures publiques et parapubliques jusqu’à nouvel ordre ». Les deux décisions ont été prises samedi dernier à l’annonce de la mise sous mandat de deux banquiers. Une assemblée générale est convoquée ce jeudi 13 mars par le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef). (Source maliweb)