Congo-Kinshasa: Le conflit à l'est provoque des pénuries à Kinshasa

La fermeture des aéroports de Goma et Bukavu bloque l'approvisionnement de la capitale en produits alimentaires, provoquant une hausse des prix.

Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo provoque une pénurie de produits alimentaires à Kinshasa, notamment ceux en provenance de Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, toujours occupé par les rebelles du M23.

Goma est connue pour ses produits de qualité comme la viande de boeuf, les oignons, les pommes de terre et les haricots. Les marchés et boutiques de Kinshasa vendaient encore ces produits frais il y a peu de temps, mais désormais, ceux-ci deviennent de plus en plus difficiles à trouver.

Des magasins vides

Dans des boutiques spécialisées comme l'alimentation Yesu ni Jibu, située dans l'ouest de Kinshasa, les rayons, autrefois remplis de saucissons, fromages et autres produits de Goma, sont désormais quasiment vides.

Cette pénurie se traduit par une inflation qui fait fuir les clients. L'une des employées de l'alimentation qui requiert l'anonymat explique que "par exemple, un kilo d'oignons, qui était vendu à 6.000 francs congolais, coûte maintenant 8.000 francs congolais. De même, le prix des pommes de terre, autrefois à 6.000 francs congolais, a grimpé à 9.000 francs congolais. Quant aux haricots, leur prix n'a pas vraiment augmenté car ils viennent de Kisangani, où la situation est encore calme. Cependant, les recettes des ventes ont beaucoup changé".

De nouvelles routes vers Kinshasa

En raison du conflit en cours, les transporteurs de nourriture sont obligés de changer de route pour atteindre Kinshasa, ce qui augmente les coûts et, par conséquent, les prix pour les consommateurs.

Certains habitants de Kinshasa, qui étaient habitués à s'approvisionner directement à Goma, doivent désormais se tourner vers d'autres produits frais, mais leurs prix sont plus élevés.

Pour Cynthia Kahindo "s'approvisionner à Goma était beaucoup plus sain et j'ai gagné aussi en termes d'économie. Parce que si je dois acheter les mêmes produits de Goma chez les revendeurs d'ici, ils coûtent beaucoup plus cher".

La restauration de la paix et la réouverture des aéroports de Goma et Bukavu sont indispensables pour garantir l'approvisionnement en produits alimentaires à des prix abordables. Si Kinshasa vit en paix, la capitale congolaise subit toutefois les conséquences négatives du conflit qui se poursuit dans l'est du pays.