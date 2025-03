Soudan: Le rejet par le Conseil de paix et de sécurité d'un gouvernement parallèle est l'avant-dernière étape pour lever la suspension du pays

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Dr Ali Youssef, a souligné que la décision du Conseil africain de paix et de sécurité de rejeter à l'unanimité la démarche de la milice de soutien rapide et de ses alliés visant à établir un gouvernement parallèle au Soudan est une décision distinguée qui reflète le véritable esprit africain.

Dans une déclaration au site d'information « Al-Muhaqqiq », Youssef a déclaré que cette décision exprime le soutien de l'Afrique à un pays africain confronté à de graves défis, ajoutant qu'il s'agit d'une position correcte, claire et précise et qu'elle comprend des déclarations indiquant le rejet par l'Union africaine de la division du Soudan et de la violation de sa souveraineté. Il a salué cette décision et a déclaré qu'il s'agissait d'une étape sérieuse et importante et qu'elle était considérée comme l'avant-dernière étape pour lever la suspension de l'adhésion du Soudan à l'Union africaine.

Concernant le retour du Soudan à l'IGAD, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Soudan était celui qui avait quitté l'IGAD et a demandé à l'organisation de s'excuser pour ce qui s'est passé lors de sa réunion sur le Soudan avant de quitter l'organisation, indiquant que les excuses sont venues à travers un message du président de Djibouti, président de l'IGAD, et il a dit que c'est pourquoi nous avons décidé de revenir à l'organisation, expliquant qu'il se rendra à Addis-Abeba dans les prochains jours pour féliciter le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Yosuf.

Le Conseil africain de paix et de sécurité a unanimement affirmé dans une déclaration son rejet absolu de toute tentative de diviser le Soudan ou d'établir un gouvernement parallèle, mettant en garde contre les graves dangers qui pourraient résulter d'une telle démarche. La déclaration a également souligné la nécessité de ne fournir aucun soutien politique, militaire ou financier à toute entité cherchant à porter atteinte à la souveraineté de l'État soudanais.