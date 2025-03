Soudan: Conclusion du cours de perfectionnement en journalisme de paix

Port Soudan — Le cours de formation sur le journalisme de paix, organisé par la Fondation Renaissance pour les Etudes et les Services de Presse et de Médias en coopération avec l'Institut africain de formation aux médias, s'est terminé ce mardi à Port Soudan.

La séance de clôture a été suivie par le colonel Dr. Saad Musa Mohammed, directeur par intérim du département des médias des douanes, le directeur du département marketing de la Banque du Nil, M. Haisam Janabi, directeur de la Corporation de Radio&TV de l'etat de la Mer Rouge, et un grand nombre de professionnels des médias et de journalistes représentant divers médias.

M. Awni Qandil, enseignant des sciences des médias et de la communication, doyen de l'Institut Supérieur des Médias de la République Arabe d'Égypte et président de l'Union Africaine des Médias, s'est dit heureux de la tenue de la session au Soudan et a déclaré : « Nous organiserons un certain nombre d'événements pour annoncer au monde que le Soudan est un pays sûr et stable. » Soulignant que la victoire sera du côté des forces armées car une milice ne peut pas diriger un pays.

Dr. Al-Baqir Abdul Qayyum, vice-président de l'Union africaine des médias et coordinateur du cours, a déclaré que l'objectif du cours est d'accroître les capacités des professionnels des médias par le biais d'une formation à la lumière de la nécessité d'un journalisme de paix et d'un journalisme éthique, constructif et professionnel, en particulier en cette période que traverse le pays, afin de développer les compétences des professionnels des médias soudanais et de leur permettre de faire face à la crise.