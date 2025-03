Soudan: Le pays appelle la communauté internationale à soutenir ses efforts de lutte contre la drogue

Vienne — L'Ambassadeur Magdi Ahmed représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts nationaux du Soudan pour lutter contre la drogue, en particulier dans les domaines du renforcement des capacités et de la formation, du soutien logistique et scientifique et de la reconstruction de ce qui a été détruit par la milice terroriste dans les installations de l'Administration générale de lutte contre la drogue et d'autres institutions connexes.

Il a souligné l'importance de la coopération internationale et régionale pour faire face au problème mondial de la drogue. L'Ambassadeur Magdy Ahmed a prononcé aujourd'hui la déclaration du Soudan devant la 68e session de la Commission des stupéfiants, qui a commencé ses travaux lundi et se poursuivra jusqu'au 14 mars.

Dans le même contexte, la déclaration a souligné l'engagement du Soudan envers les trois conventions internationales de lutte contre la drogue, le plan d'action, la déclaration politique de 2009 et les déclarations ministérielles ultérieures.

Il a souligné les défis auxquels le pays est confronté en raison de l'occupation par les milices rebelles des zones de culture de la drogue dans la réserve naturelle de Radom, dans l'État du Darfour-Sud, et de la destruction des capacités de l'Administration générale de lutte contre la drogue et de ses infrastructures associées.

Il a également évoqué les efforts déployés par le pays pour lutter contre le trafic de drogues synthétiques et l'augmentation significative de la toxicomanie. Il s'agissait de la saisie d'une usine de fabrication de pilules de Captagon appartenant à la milice rebelle dans la zone de la raffinerie de Guarri (Khartoum Nord) lors de sa libération en janvier 2025, et du rôle de la milice dans la contrebande de drogue dans le pays et dans certains pays voisins.