analyse

L'ex-président sénégalais, Macky Sall, sera-t-il rattrapé par ses propres turpitudes ? S'il est, pour l'instant, difficile de répondre par l'affirmative à cette question, on sait, pour le moins, qu'il a le sommeil trouble.

La retraite qu'il mène loin de la mère-patrie, plus précisément à Rabbat au Maroc, est loin d'être un fleuve tranquille. A preuve, ceux qui lui ont succédé au Sénégal, ne font pas mystère de leur volonté de le voir rendre des comptes. Si fait que quelques mois seulement après leur arrivée au pouvoir, ils avaient promis d'abroger la loi d'amnistie qui, votée dans les conditions que l'on sait, protège l'ex-président et son clan.

Et, à la suite de graves irrégularités décelées dans la gestion des finances publiques, le gouvernement qui, faut-il reconnaître, était à la recherche de la moindre bête, a annoncé des poursuites judiciaires contre Macky Sall. Comment y parvenir quand on sait que l'ex-président, depuis son départ du pouvoir, vit en exil au Maroc. Il faut donc y mettre la forme.

Les hommes politiques sont ainsi faits qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur les autres

C'est, du reste, ce à quoi s'emploient les autorités sénégalaises qui ont décidé de réactiver et de dépoussiérer une convention vieille de vingt ans, avec le Maroc. Il s'agit, en effet, d'une loi votée par des députés en plénière, qui permet à des détenus sénégalais au Maroc d'être extradés vers leur pays d'origine pour y purger leurs peines, et vice-versa.

C'est ce que l'on appelle convention d'assistance et de transfert de détenus. Si, a priori, cette convention n'a rien de mauvais en ce sens qu'elle pourrait permettre à des dizaines de détenus sénégalais en terre marocaine, de retourner au bercail et d'y bénéficier éventuellement de meilleures conditions carcérales, d'aucuns ont vite franchi le pas en y voyant une stratégie des dirigeants sénégalais visant à extrader le natif de Fatick si ce dernier venait à faire l'objet de poursuites ou de condamnation dans son pays.

Certes, le gouvernement se veut rassurant en clamant qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, mais quand on sait que le président Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont vu des vertes et des pas mûres sous le magistère de Macky Sall, on en est à se demander si les deux hommes ne sont pas dans une logique de vendetta politique. En témoigne le timing de la ratification de la convention avec le Maroc, qui interroge.

En tout cas, une chose est certaine. Les hommes politiques sont ainsi faits qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Si fait que leurs faits et gestes sont calculés. Ils ne font rien au hasard. Cela dit, Macky Sall doit-il se faire du mouron ? Sera-t-il extradé, un jour, au Sénégal, pour y répondre des faits qui lui sont reprochés ?

Autant de questions que bien des observateurs se posent. Toutefois, quand on sait que l'extradition d'un ancien président est un exercice extrêmement difficile et compliqué, on se demande bien si Rabat acceptera de livrer, mains et poings liés, Macky Sall au Sénégal, tel un vendeur de drogue ou un migrant clandestin.

La meilleure façon de vivre avec la conscience tranquille après le pouvoir, c'est de rester clean sur toute la ligne

Cela relève certes de l'improbable, mais pas de l'impossible. C'est le lieu, encore une fois, de s'intéresser aux misères que vivent bien des chefs d'Etats africains qui, dès leur chute du pouvoir, ont soit maille à partir avec la Justice de leurs pays respectifs, soit sont condamnés à mourir en exil. Les exemples sont si légion que l'on ne se risquerait pas à vouloir les citer exhaustivement au risque d'en perdre l'haleine.

Peut-il en être autrement quand on sait que certains dirigeants, en plus d'être arrivés au pouvoir dans des conditions pas très élégantes, se sont adonné à des excès en tous genres là où d'autres développent des lubies et des excentricités à nulles autres pareilles ? Peut-il en être autrement quand certains chefs d'Etat, au faîte de leur gloire, s'arrogent le droit de vie et de mort sur leurs compatriotes ? C'est le cas, on le sait, de Macky Sall qui, en manoeuvrant pour prolonger son bail à la tête de l'Etat sénégalais avant d'être stoppé net dans ses errements, a laissé plusieurs cadavres sur le carreau au cours de la répression des manifestations réclamant son départ.

S'il a déjà oublié ce passé douloureux, les parents des victimes, quant à eux, ont toujours les coeurs serrés au point qu'ils n'arrivent toujours pas à sécher leurs larmes. Comme quoi, la meilleure façon de vivre, à tout moment, avec la conscience tranquille, c'est de s'efforcer de rester clean sur toute la ligne de sorte à ne pas avoir à rendre des comptes plus tard, après le pouvoir.