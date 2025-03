Ethiopie: L'avenir est prometteur pour l'UE et le pays, qui souhaitent renforcer leur coopération - Ambassadeur de l'UE

Addis Ababa — L'avenir est prometteur pour l'UE et l'Éthiopie, qui souhaitent renforcer leur coopération, car l'Éthiopie reste l'un des principaux partenaires de l'UE sur le continent africain, a déclaré l'ambassadrice de l'UE, Sofie From-Emmesberger.

S'adressant aux médias à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de l'UE et de l'Éthiopie, l'ambassadrice de l'UE a souligné que l'Éthiopie a été et reste l'un des partenaires les plus importants de l'UE sur le continent africain.

Compte tenu de l'histoire de l'Éthiopie en tant que cofondateur des Nations unies, elle a déclaré que l'UE considérait ce pays comme un co-champion inestimable dans la défense et la promotion du multilatéralisme et d'un ordre international fondé sur des règles.

Dans ce contexte, l'ambassadrice a cité la contribution inestimable de l'Éthiopie à la paix et à la stabilité régionales.

"Tout cela témoigne du fait que ce qui a commencé comme un partenariat essentiellement économique s'est transformé en une relation robuste et diversifiée basée sur le respect mutuel, des intérêts partagés et des initiatives conjointes."

Selon l'ambassadeur, l'UE et l'Éthiopie ont signé un "engagement stratégique" en 2016, engageant les deux parties à coopérer étroitement dans différents domaines.

"Avec l'entrée en fonction du Premier ministre Abiy et le développement qui a suivi, l'UE a adopté des conclusions sur l'Éthiopie en 2018, prenant note du nouvel élan des réformes politiques et économiques et saluant le programme ambitieux vers une société éthiopienne plus démocratique et plus juste."

Faisant l'éloge de la récente réforme économique entreprise par le gouvernement, l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'UE à soutenir l'Éthiopie pour la réussite du programme de réforme en cours.

Pour l'ambassadeur, l'avenir est prometteur pour l'UE et l'Éthiopie, qui souhaitent renforcer leur coopération, notamment par le biais de la passerelle mondiale de l'UE et de l'initiative pour la Corne de l'Afrique.

Les domaines clés de l'engagement de l'UE sont la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, qui soutient l'initiative éthiopienne "Green Legacy", la numérisation, l'agriculture et la connexion à tous ces domaines, dans le secteur privé, a expliqué l'ambassadeur From-Emmesberger.

Pour sa part, le directeur général adjoint des affaires européennes et américaines au ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Abraham Mengistu, a déclaré que l'Éthiopie entretenait des relations de longue date avec l'UE et ses pays membres.

Ajoutant que l'Éthiopie a toujours été reconnaissante de ses relations avec l'UE, le directeur général a souligné que le pays souhaitait également voir davantage d'investissements et d'échanges commerciaux.

À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage leurs relations de longue date dans les années à venir.