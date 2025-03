Ile Maurice: Développement durable et innovation - Un tour d'horizon avec Grays

Le 5 Mars dernier, au Château de Villebague, se tenait la deuxième édition du Corporate Media Breakfast, une rencontre créée par le groupe Grays pour échanger avec la presse. Cette édition semblait se diriger vers le même format que la précédente : un bilan sur l'évolution économique du groupe. Impliqué dans la production et la distribution de produits de grande consommation, Grays a développé une relation particulière avec Maurice. Cependant, cette rencontre a également mis en lumière une réalité incontournable : l'obligation pour les entreprises de se tourner vers des modèles de développement durable et d'innovation, sous peine de menacer leur pérennité.

Alexis Harel, Managing Director de Grays, a donné le ton : «Le succès de Grays résulte de trois piliers essentiels : l'innovation continue, la recherche de talents, et la promotion d'un modèle de développement durable visant à préserver l'avenir des générations futures.»

Jocelyn de Chasteauneuf, directeur financier et Head of the Sustainability Committee, a précisé : «Notre engagement à promouvoir un modèle durable pour Maurice se traduit par des actions concrètes, intégrant des pratiques responsables dans tous nos projets pour renforcer l'autonomie économique de l'île tout en préservant son environnement.»

Les actions concrètes Énergie renouvelable :

Le groupe a mis en place des panneaux photovoltaïques qui couvrent 100 % de sa consommation en période creuse, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles. Un plan d'action veille à optimiser la consommation énergétique et à intégrer des solutions écologiques, telles que les véhicules électriques.

Gestion de l'eau :

un système de récupération des eaux de pluie a été installé pour optimiser l'utilisation de cette ressource précieuse. Gestion des déchets : Un système de gestion rigoureux des déchets a été mis en place, mesurant et contrôlant chaque type de déchet pour optimiser leur gestion et leur recyclage. Cela inclut le recyclage des déchets en biofertilisants.

Partenariats locaux :

Grays valorise l'expertise locale en collaborant avec des artisans et producteurs locaux dans la réalisation de ses projets écologiques.

Modèle économique circulaire :

le groupe promeut un modèle circulaire basé sur l'innovation, la valorisation des talents locaux et le respect de l'environnement.

Eliska Botha, responsable de l'unité Marketing & Spirits, a souligné que «les consommateurs privilégient de plus en plus les marques engagées sur le plan environnemental». Elle a cité des exemples concrets, comme le New Grove Bio, et le partenariat avec ecoSPIRITS.

Innovations environnementales avec ecoSPIRITS :

Depuis plus d'un an, Grays utilise la technologie ecoSPIRITS, un système de distribution en boucle fermée permettant de réduire l'empreinte carbone et la production de déchets. L'ecoTOTE est un emballage en verre réutilisable jusqu'à 100 cycles, éliminant ainsi jusqu'à 1 000 bouteilles en verre à usage unique. Ce système a été intégré pour la distribution des liqueurs de canne Seven Seas.

L'engagement envers les produits de beauté durables :

Véronique Camille, Business Manager de l'unité Luxury Cosmetics, a expliqué : «Grays répond à la demande croissante de produits de beauté durables en sélectionnant des marques éthiques, utilisant des ingrédients naturels et des emballages écologiques.» Elle a cité des marques comme Beauty Success, MAC, et L'Occitane, toutes engagées dans des pratiques responsables.

L'innovation au service du rhum mauricien :

Yannick Noël, Business Manager de l'unité Rum & Export, a souligné que Grays préserve l'héritage du rhum mauricien tout en intégrant des innovations pour répondre aux attentes mondiales. «Nous respectons les méthodes traditionnelles tout en utilisant les technologies modernes pour garantir une qualité constante et une production responsable», a-t-il précisé. Le groupe investit également dans la recherche pour développer de nouveaux rhums innovants tout en minimisant l'impact environnemental, notamment en recyclant les déchets pour produire des biofertilisants.

Le segment alimentaire : Un acteur clé

Sheena Geega, Business Manager de l'unité Food, a témoigné : «En 2024, Grays a élargi son portefeuille alimentaire en lançant des produits innovants, tels que la marque Bordon de conserves abordables et la gamme de cafés Jacobs Mixer en collaboration avec Cadbury.» Grays veille également à ce que ses fournisseurs respectent des pratiques durables, en particulier en ce qui concerne l'agriculture régénérative, qui séquestre le carbone dans le sol.

Les résultats de cette approche durable sont déjà visibles : une gamme de café haut de gamme représentant 50 % du chiffre d'affaires alimentaire, une forte croissance des ventes de Mentos grâce à une distribution ciblée, et le lancement de Bordon, prévu pour décembre 2024. La marque Jacobs a également connu une croissance annuelle de 45 %, et Grays a été récompensé pour la «plus forte croissance en Afrique» dans la catégorie des chewing gums au Gulfood 2025.

Grays s'impose comme un modèle d'entreprise moderne et responsable, alliant innovation et durabilité dans tous ses secteurs d'activité. Grâce à ses initiatives concrètes, le groupe contribue non seulement à l'économie locale, mais aussi à la préservation de l'environnement. En intégrant des pratiques durables dans ses processus de production, ses partenariats et ses produits, Grays montre la voie à suivre pour les entreprises soucieuses de leur impact sur le monde et de leur rôle dans la construction d'un avenir plus vert et plus durable.