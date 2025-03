Afrique: La CAF et l'ACA signent un protocole d'accord historique pour le football de clubs dans le continent

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, et le président de l’Association africaine des clubs (ACA), Hersi Said, ont signé un protocole d’accord historique au Caire, en Égypte, le mardi 11 mars 2025.

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, et le Président de l'Association des Clubs Africains (ACA), Hersi Said, ont signé un protocole d'accord historique ce mardi 11 mars 2025 au Caire, en Égypte.

Ce protocole d'accord vient renforcer le partenariat entre la CAF et l'ACA et formalise plusieurs objectifs stratégiques.

L'ACA a salué les efforts du Président de la CAF, Dr Motsepe, en faveur d'un soutien financier accru au football de clubs. Cette initiative comprend notamment l'allocation d'une indemnité de solidarité de 50 000 USD à chaque club ayant participé aux tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, une première dans l'histoire de l'institution.

En outre, la CAF a augmenté de plus de 40 % les dotations financières de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

L'ACA, lancée en novembre 2023 avec le soutien du Dr Motsepe, a récemment annoncé l'installation de son siège au sein de l'Académie Nationale de Football Mohammed VI, une infrastructure de classe mondiale située à Salé, au Maroc.

Un partenariat stratégique pour le développement du football de clubs en Afrique

La CAF et l'ACA partagent des objectifs communs essentiels à la croissance du football de clubs sur le continent. Ces objectifs incluent la protection et le développement d'un secteur professionnel solide et compétitif, ainsi que l'investissement à long terme dans la formation des jeunes talents.

Les deux institutions s'engagent également à garantir aux joueurs un parcours éducatif adapté tout au long de leur carrière sportive, à promouvoir l'éthique et l'intégrité du jeu, et à lutter contre le racisme, le dopage, la violence, la manipulation de matchs et la corruption dans le football.

Par ailleurs, la CAF et l'ACA oeuvreront ensemble pour que le football de clubs et des sélections nationales génère des bénéfices substantiels pour les joueurs, les clubs, les ligues et les associations membres. Elles entendent aussi renforcer leur collaboration en matière de gouvernance et de règlement des litiges sportifs à travers des structures de médiation adaptées.

Enfin, les deux parties conviennent que des championnats nationaux solides et des compétitions internationales de haut niveau organisées par la CAF sont des piliers indispensables au développement durable du football africain.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES CLUBS AFRICAINS

Président

Hersi Said (Young Africans, Tanzanie)

Vice-présidents

Jessica Motaung (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud)

Paul Bassey (Akwa United, Nigeria)

CECAFA

Hersi Said (Young Africans, Tanzanie)

Hassan Ali Eissa (Al Hilal, Soudan)

COSAFA

Jessica Motaung (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud)

Salomo Hei (African Stars, Namibie)

UNAF

Khaled Mortagy (Al Ahly, Égypte)

Adil Halla (ancien président du Raja Casablanca, Maroc)

UNIFFAC

Ravel Mondjo Mbouloungou (CS de Bendje, Gabon)

Guy Kapya Kilongozi (AS Maniema Union, RD Congo)

UFOA A

Rodney Edmond Michael (Mighty Blackpool FC, Sierra Leone)

Famakan Dembele (AS Real Bamako, Mali)

UFOA B