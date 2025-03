Libye/Sénégal: Pourquoi Aliou Cissé, l'ex-sélectionneur du Sénégal, signe en Libye

Champion d'Afrique avec le Sénégal en 2022, Aliou Cissé a officiellement signé, ce mardi 11 mars 2025, comme sélectionneur de la Libye, cinq mois après avoir quitté le banc des Lions. Si la destination peut paraître surprenante, les conditions financières et le challenge de la CAN 2027 ont certainement fini de convaincre l'ancien joueur du PSG de relever le défi des Chevaliers de la Méditerranée.

Certains y verront, à juste titre, une sorte rétrogradation. Aliou Cissé, champion d'Afrique en 2022 et deux qualifications à la Coupe du monde avec le Sénégal, a signé chez l'équipe 111e au classement Fifa. La Libye qui n'a plus disputé la CAN depuis 2012 et qui n'est pas qualifiée pour la prochaine au Maroc.

« Nous avons décidé de nommer le Sénégalais Aliou Cissé à la tête du staff technique de l'équipe nationale libyenne jusqu'en 2027, avec une clause stipulant qu'il soit reconduit pour une période similaire en cas de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2027 », a confié dans la presse libyenne Fawzi Jaouda, vice-président de la Fédération libyenne de football.

Comment l'entraîneur aux deux finales de CAN en quatre participations s'est retrouvé à la tête d'une équipe de Libye en éternelle reconstruction, dans un pays encore en quête de stabilité ?

Il faut dire d'abord que le coach ne croulait pas sur les propositions depuis la fin de l'aventure avec les Lions du Sénégal, même si des infos ont fait état des approches de la Mauritanie ou du club algérois du Mouloudia. Souhaitant rebondir avec une sélection en priorité, Cissé a sans doute raté le coche de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, en novembre dernier, quand plusieurs pays ont décidé de renouveler leur staff, à l'image de la Tunisie et du Nigeria.

Après avoir manqué cette « fenêtre », il aurait sans doute attendu la fin des éliminatoires du Mondial 2026, en octobre prochain, ou après la CAN marocaine pour être sollicité par une sélection d'envergure.

Défi et salaires alléchants

L'argument financier a également pesé sur le choix de Cissé, qui passerait d'un salaire de 30 millions de francs CFA (46 000 euros) à 50 millions de francs CFA (76 000 euros) avec la Libye, pour un contrat de deux ans renouvelables. Cela ferait de lui le deuxième sélectionneur le mieux pays en Afrique, derrière le coach des Fennecs d'Algérie, Vladimir Petkovic (135 000 euros).

Le défi sportif aussi est alléchant malgré tout, avec l'objectif de qualifier la Libye pour la CAN 2027. C'est loin d'être pas gagné avec une équipe qui n'a participé que trois fois à la Coupe d'Afrique, dont une en tant que pays organisateur (1982).

Si la CAN 2027 reste le principal objectif assigné à Cissé, le technicien sénégalais ne se privera pas de jouer son va-tout dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La sélection des Chevaliers de la Méditerranée est deuxième de la poule D, à un point du leader, le Cameroun. Pour ses premiers matches avec la Libye, Aliou Cissé recevra l'Angola le 20 matrs avant de se déplacer au pays des Lions indomptables cinq jours plus tard.

La Libye unie autour du foot Aliou Cissé débarque dans un pays scindé en deux territoires ; la Libye est dirigée, à l'Ouest, par le gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, et à l'Est, par l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Tout le pays porte cependant le même maillot national, et si la Fédération libyenne de football a son siège à Tripoli, le seul stade homologué du pays se trouve à Benghazi.

Aujourd'hui, si la Libye donne encore l'image d'un pays instable, c'est surtout une nation qui tente de se reconstruire et de donner des gages de paix et de sécurité à travers le sport et plus particulièrement le foot. Le 20 février dernier, le stade international de Benghazi était ainsi inauguré en grande pompe en présence d'invités de marque comme le Camerounais Samuel Eto'o, l'Anglais Michael Owen, le Brésilien Roberto Carlos ou le Portugais Luis Figo.

Sans mentionner les autorités de l'Est, Abdelhamid Dbeibah a adressé sur les réseaux sociaux un message de félicitation aux habitants de Benghazi pour l'ouverture du stade. « Tout ajout à l'infrastructure sportive est dans l'intérêt de la Libye », a-t-il écrit sur X.