Ile Maurice: Sensibilisation et dépistage du cancer du colon

Le mois de mars est désormais associé à une initiative importante pour la santé publique, avec le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du côlon intitulée «Mois Bleu, Kanser Kolon - To Lasante, To Lavenir!». Cette action, mise en place par l'association Link to Life et soutenue par la Standard Bank Mauritius, vise à promouvoir la détection précoce de cette maladie, deuxième cause de cancer la plus fréquente dans l'île.

Le cancer du côlon affecte, chaque année, un grand nombre de Mauriciens, ce qui rend essentiels la prévention et le dépistage. Selon les experts, une détection précoce permet de traiter la maladie plus efficacement, réduisant ainsi la mortalité. Ce mois de sensibilisation cherche à informer la population sur les risques associés à ce cancer, les symptômes à surveiller, ainsi que les bienfaits d'un dépistage régulier, notamment pour les personnes de plus de 45 ans ou celles ayant des antécédents familiaux.

Accessibilité au coeur de la campagne

Selvina Moonesawmy, manager de Link to Life, a souligné l'importance de cette campagne, qui se distingue par son ambition de rendre les dépistages accessibles au plus grand nombre. «Le dépistage précoce est un geste vital. Nous voulons permettre à chacun, à partir de 45 ans, de se faire dépister, notamment au sein des communautés les plus vulnérables. Les précédentes campagnes ont montré que des facteurs tels que la peur et le manque d'information freinent souvent la participation. Cette initiative vise à enlever ces obstacles», a-t-elle précisé.

Les objectifs de la campagne sont multiples : informer le public sur le cancer du côlon, inciter les Mauriciens à se faire dépister régulièrement et offrir des dépistages gratuits dans certaines régions défavorisées. L'une des priorités est également de briser les tabous autour de cette maladie, souvent perçue comme gênante à aborder. En fournissant des documents et des ressources informatives, Link to Life espère ainsi favoriser un environnement où chacun se sentira à l'aise pour discuter et agir.

Gratuit

Durant le mois de mars, cette organisation prévoit de sensibiliser environ 500 personnes et d'effectuer des dépistages gratuits pour au moins 200 Mauriciens. Les sessions de dépistage et de sensibilisation se dérouleront dans plusieurs centres communautaires à travers l'île. Voici les dates et lieux à retenir :

Jeudi 13 mars à 11 heures : Roche-Bois Social Welfare Centre

Mercredi 19 mars à 10 heures : St-Pierre Social Welfare Centre

Lundi 24 mars à 13 heures : LSR Caroline Social Welfare Centre

Mercredi 26 mars à 10 h 30 : Camp Fouquereaux Social Welfare Centre

Jeudi 27 mars à midi : Vieux-Grand-Port Social Welfare Centre

Inscription et participation

Les Mauriciens intéressés à participer à ces sessions de dépistage peuvent s'inscrire en appelant sur le 86686.