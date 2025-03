Ile Maurice: Hans Sok Appadu - «Le deal de Rs 400 M avec Liverpool FC est légal mais immoral»

interview

Après avoir fait venir de nombreuses légendes du Liverpool FC à Maurice, Hans Sok Appadu a créé une passerelle entre le club de la Mersey et notre pays. Avec Ian Rush, il avait même rencontré le Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth, endécembre 2016, pour proposer des «training camps» avec d'anciens joueurs anglais et des ex-entraîneurs connus pour aider le développement du football mauricien.

Un projet qui n'a pas abouti, car c'est une Liverpool Football Academy qui,plus tard, a été lancée à Côte-d'Or enaoût 2019 par le gouvernement de Pravind Jugnauth. Aujourd'hui, cette académie se trouve menacée de fermeture en raison des frais d'exploitation exorbitants encourus par le gouvernement. Nous avons sollicité l'avis de notre compatriote de Londres qui s'apprête à célébrer le 20e titre des Reds en championnat. Il sera en tribune ce soir à Anfield pour les 8es de finale retour de Champions League explosifs contre le PSG, sans oublier la finale de League Cup, dimanche prochain, à Wembley...

Liverpool vit une saison extraordinaire. Vous qui faites partie du fan club officiel des Reds à Londres et allez très souvent à Anfield, comment la vivez-vous ?

- « Slot a son propre style de jeu, il ne fait pas de «gegenpressing» et le même «attacking football» que Klopp, mais il sait faire des changements dans les matches et sait très bien analyser le football. Concernant la ligue, c'est un marathon, une longue saison et avec ce que Slot est en train de réaliser, il va devenir un véritable dieu ici !»

Pourquoi y a-t-il un tel écart cette saison entre Liverpool et les autres ?

- «Ene sel dimoune : c'est Mo Salah ! Franchement, avec déjà 27 buts en championnat et un record de passes décisives, il porte littéralement notre équipe vers le titre, tout seul. La «team work», c'est important, mais pour être champion, il faut scorer beaucoup de buts, comme le fait Salah.»

Tout le monde est impatient de savoir s'il resignera un nouveau contrat ou pas. Quels échos des coulisses du club vous avez ?

- «Personnellement, je pense qu'il va partir. C'est son agent qui fait le difficile, pour obtenir un meilleur deal. Je ne vois pas Liverpool céder là-dessus. Vraiment dommage, mais c'est comme ça. C'est le meilleur joueur du monde actuellement.»

Comment se présente le match retour de ce soir contre le PSG en Champions League?

- «Ça sera un match bien difficile parce que le PSG possède beaucoup de bons joueurs. Mais si on marque dans les quinze premières minutes, on peut avoir un gros score ! L'atmosphère sera électrique, surtout qu'on a aussi une finale à jouer contre Newcastle dimanche, donc l'émotion sera très forte. Ensuite, Slot a économisé Mc Allister et Robertson pour ce match-là. Ça ne sera pas facile, mais je vois nos stars briller et Liverpool se qualifier.»

Sur le plan local, la Liverpool International Football Academy avait suscité beaucoup d'espoir pour l'avancement du football mauricien à sa création en 2019. Hélas, ce n'est pas le cas et elle risque même de fermer en raison de coûts d'exploitation trop élevés. Quelle est votre opinion là-dessus ?

- «C'est vraiment triste. Je connais personnellement Neil Murphy et le formidable travail qu'il accomplit dans la formation. C'est vraiment dommage que les dirigeants de l'ancien régime aient échoué dans leur mission en politisant cette affaire concernant l'académie de Liverpool. Je pense qu'il serait important de parler au head coach et de lui demander son avis, car ce sont les enfants qui vont en pâtir...»

Un match de gala mêlant légendes de Man Utd et celles du LFC s'était tenu récemment pour le plus grand plaisir des fans mauriciens.

Mais, justement à quoi sert cette académie et quels sont ses résultats concrets pour l'avancement du football mauricien ?

- «Tout le monde se le demande ! Depuis la création de l'académie, combien de stars ont émergé sur la scène nationale ? Combien sont allés faire une détection avec la Liverpool Football Academy anglaise ou les moins-de-21 ans pour avoir une chance de rejoindre la pépinière de Liverpool? Je pense que des personnes ont utilisé cette académie comme outil pour faire de l'argent.

Est-il normal qu'un ex-haut cadre de «Mauritius Multisports Infrastruture Ltd» (MMI), qui gère le complexe de Côte-d'Or, loue un appartement au head coach, qui doit être hébergé à Maurice ? Si ce haut cadre met cet endroit à disposition sans aucune rémunération pour le loyer, c'est sympa de sa part, mais s'il a pris un loyer pour l'hébergement, c'est immoral. Il y a clairement un conflit d'intérêt.»

Avant ce projet d'académie de Liverpool, vous aviez pourtant rencontré l'ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth pour en proposer un vous aussi. De quoi s'agissait-il ?

- «Oui, ça remonte à décembre 2016. L'ex-légende du Liverpool FC, Ian Rush, était à Maurice et nous avons discuté de la manière d'aider au développement des jeunes. Je suis même allé rencontrer le ministre des Sports, Stéphane Toussaint. Nous avions proposé au ministre d'organiser des «Soccer Camps» à Maurice en faisant venir d'anciennes gloires du football anglais, sans demander de contrepartie financière. Cela aurait coûté moins cher et aurait été bien plus efficace.

Je me rappelle bien, le 8«Permanent Secretary»* m'avait dit avec une arrogance incroyable qu'il y avait quelqu'un de puissant en Angleterre qui négociait avec Liverpool FC et qu'il allait amener Salah à Maurice ! En quittant le bureau, j'ai dit à mon cousin : «Est-ce qu'ils ne sont pas fous ?»»

Qu'en pense le principal concerné, le Liverpool FC?

- «Ils ne vont pas s'ingérer dans quelque chose comme ça. C'est aux autorités locales de trouver une solution pour réduire les coûts. On lit dans les médias que les frais d'exploitation sont trop élevés. Tout ce qui se passe est vraiment triste. Encore une fois, j'ai une pensée pour Neil Murphy, qui est un excellent coach et qui a joué avec Michael Owen et Steven Gerrard quand ils étaient jeunes. Je sais qu'il s'est énormément investi pour aider.

Il y a quelques années, en 2022, il avait même organisé une levée de fonds pour amener son équipe en tournée à Liverpool, parce qu'il croit en ses joueurs et en ce qu'il fait. Je me souviens que, lorsque j'ai pris connaissance de leur voyage, j'ai contacté Neil et entrepris des démarches pour emmener ses joueurs voir un match, le Community Shield entre Liverpool et Man City, mais malheureuse- ment leur avion partait le même jour... Par contre, je crois que le ministre des Sports et son épouse étaient bien présents en tribune VIP en tant qu'invités eux...»

Finalement, payer 400 millions est-ce que c'était un bon deal ?

- «C'était parfaitement légal, mas immoral.»

Pourquoi immoral ?

- «Le public doit savoir que c'est Loganaden Govinden, malheureusement décédé pendant la Covid, qui avait été l'architecte de ce deal. En tant que cheville-ouvrière du projet, il a dû recevoir un «referal fee», si c'est légal, c'est aussi immoral pour Maurice ! Car c'était lui qui avait présenté Maurice à Liverpool. Commercialement, c'est légal, mais comme il était connecté avec l'ancien régime, et là je pense que c'est immoral.»

Le connaissiez-vous ?

- «Non, je ne le connais pas et je ne l'ai jamais rencontré. Malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais il faudrait demander à ses meilleurs amis VVIP de l'ancien régime comment tout ça a été mis en place. Vous avez dû remarquer que depuis le décès de Govinden, on ne voit plus aucune publicité de Maurice à Anfield d'ailleurs...»

Vous avez l'air très remonté par cette histoire. Pourquoi?

- «Avec Ian Rush, nous étions venus proposer quelque chose pour le pays et les enfants, sans but lucratif, mais visiblement certaines personnes avaient un autre agenda... Je me demande combien d'écoles de foot on aurait pu mettre en place avec Rs 400 millions! Combien d'entraîneurs comme Patrice d'Avrincourt, Raishad Boodhoo et autres qui se donnent à fond pour les enfants auraient pu en bénéficier? On aurait eu largement les moyens de relancer le foot mauricien avec cette somme-là. Mais les Rs 400 mil- lions étaient apparemment plus importantes pour un groupe de personnes...»

Vous êtes le seul à avoir pu amener autant d'anciennes gloires du foot anglais régulièrement chez nous. Pensez-vous pouvoir encore mettre quelque chose en place à l'avenir pour le bien du sport mauricien ?

- «On a réussi à attirer à Maurice des grandes figures comme Ian Rush, Patrick Berger, Vladimir Smicer, Gary McAllister, Jason McAteer, Steve McManaman, Wes Brown, Quinton Fortune, un CEO de Liverpool, ou encore feu Gérard Houllier et le chanteur Jamie Webster. Pour l'instant, l'objectif est de remporter le championnat, la Ligue des champions et la League Cup. Si le championnat est gagné, une fête avec des légendes du LFC sera envisagée, tout en continuant à soutenir les enfants mauriciens.