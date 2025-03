Ile Maurice: Mahend Gungapersad - «Nous voudrions que Maurice redevienne un paradis»

Le ministre de l'Éducation a participé aux festivités du 57e anniversaire de l'Indépendance dans les écoles Doorgachurn Hurry Government School et Sharma Jugdambi S.S.S, à Goodlands.

Pour Mahend Gungapersad, la fête nationale est une occasion pour la population et les enfants de réaffirmer leur mauricianisme. Il estime qu'il est essentiel de bâtir Maurice sur des valeurs solides : l'équité, le partage, la justice et l'amour fraternel. «Nous vivons dans un pays multiracial et multiethnique. Sans respect, il serait difficile de construire l'île Maurice que nous souhaitons», a-t-il déclaré.

Il rappelle qu'autrefois, Maurice était un lieu où il faisait bon vivre. Selon lui, pour améliorer la société, «chacun doit travailler dur, à sa manière. La méritocratie doit être respectée. Nous devons agir en tant que citoyens responsables : respecter ceux qui nous entourent, respecter la nature, les personnes âgées, ceux en difficulté, et apporter notre soutien chaque fois que possible».

Il considère que la fête de l'Indépendance est «une occasion en or pour nous interroger sur nos origines, notre situation actuelle et la direction que nous voulons prendre pour l'avenir du pays. Le développement ne peut se faire en isolation. Cela doit se réaliser dans un esprit d'engagement et de fraternité, comme une équipe. Et surtout, je crois que la citoyenneté et le mauricianisme se construisent à l'école. Nos enfants ne sont pas encore affectés par des fléaux comme le communalisme. Ils sont dans un état pur, et à l'école, nous constatons à quel point ils sont fraternels et vivent ensemble.

Le ministre a également exprimé ses préoccupations face à la montée de la violence et des crimes, notamment la drogue, qui a même fait son entrée dans certaines écoles primaires. «Nous demandons à tous les citoyens de s'unir pour débarrasser la société des fléaux qui nous affectent. Nous voudrions que l'île Maurice redevienne le paradis qu'elle était», a-t-il conclu dans son message à l'occasion de la fête de l'Indépendance.