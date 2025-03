Ile Maurice: Le ministère de la Santé prend en charge l'intégralité des frais

Joshua Soulange, un enfant de huit ans souffrant d'une grave infection osseuse, a été transféré en Inde, le jeudi 6 mars, pour recevoir des soins médicaux spécialisés après avoir été diagnostiqué par les médecins à Maurice. Compte tenu de la gravité de son état de santé et du manque de traitements disponibles localement, le ministère de la Santé a pris la décision de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à son traitement à l'étranger.

Le père de Joshua, âgé de 31 ans et technicien de profession, résidant à Sainte-Croix, a rapporté un cas de négligence médicale auprès de la police et a déposé une plainte officielle au ministère. À la suite de ces allégations, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité de l'enfant, tout en permettant une prise en charge médicale rapide. Joshua a été transféré dans une unité de soins intensifs pédiatriques en Inde, où il reçoit actuellement les soins nécessaires pour stabiliser son état.

En réponse à cette situation, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a exprimé ses préoccupations sur les réseaux sociaux, soulignant la priorité du gouvernement concernant la santé et le bien-être des enfants. Il a également rappelé que le ministère travaillait activement avec les autorités compétentes pour enquêter sur les allégations de négligence et apporter des éclaircissements. «La santé n'a pas de prix et chaque vie est précieuse», a déclaré le ministre. «Notre engagement est total pour assurer une prise en charge rapide et efficace pour les enfants, et nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies.»

Le ministère de la Santé, fidèle à ses engagements, se dit mettre tout en oeuvre pour fournir le meilleur soutien à la famille du petit et s'assurer que l'enfant reçoive le traitement adéquat. Le gouvernement reste pleinement engagé à offrir des solutions adaptées pour tous les cas médicaux urgents, notamment pour les enfants en situation de grande vulnérabilité. «Nous adressons nos pensées et prières à cet enfant et à sa famille, et lui souhaitons un rétablissement complet et rapide.»