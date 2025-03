Ile Maurice: Le Kolektif 420 se mobilise à Rose-Hill le 15 mars

La lutte contre le fléau de la drogue prend une nouvelle dimension avec l'initiative du Kolektif 420. Ce samedi 15 mars, une marche pacifique se tiendra à Rose-Hill, à partir de 9 heures, pour sensibiliser la population aux dangers de la consommation et du trafic de drogues. Cette initiative, menée par François Henry, président du collectif, vise à mobiliser les jeunes, les parents et les autorités face à une situation de plus en plus préoccupante.

Un appel à la prise de conscience

Lors d'un point presse vendredi dernier à Port-Louis, François Henry a souligné l'importance d'une sensibilisation accrue, auprès des jeunes, mais aussi des parents. «Nous nous engageons pour sensibiliser, conscients que ce problème affecte aussi l'éducation et que de nombreux parents en souffrent. Il ne s'agit pas de rumeurs ni de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Kolektif 420 est présent sur le terrain, là où la drogue fait des ravages. Seki nou apel bann kartie so», a-t-il déclaré.

La marche débutera à Arab Town à Rose-Hill et se dirigera vers l'esplanade du Plaza, un parcours symbolique pour montrer la solidarité et l'engagement des citoyens contre ce fléau.

Le problème de la drogue est alarmant. Les substances illicites, notamment les drogues synthétiques, continuent de se répandre, touchant des jeunes de plus en plus tôt. Beaucoup sombrent dans l'addiction, abandonnent leurs études et se retrouvent piégés dans un cercle vicieux de dépendance et de criminalité.

Outre les ravages sur la santé physique et mentale, la consommation de ces substances entraîne une augmentation de la violence, de la délinquance et de l'exclusion sociale. Les familles sont déchirées, et l'avenir de toute une génération est en péril.

Avec cette marche, le Kolektif 420 veut aussi interpeller le gouvernement et les institutions concernées. «Il est urgent d'agir avec des mesures concrètes, non seulement pour réprimer le trafic, mais aussi pour renforcer la prévention et l'accompagnement des jeunes en difficulté», insiste François Henry.