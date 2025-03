Soudan: Le ministre de l'Agriculture et des Forêts confirme la stabilité de l'approvisionnement alimentaire du pays

Port-Soudan ,. — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts Dr Abu Bakr Al-Bushra a qualifié l'approvisionnement alimentaire du pays de stable et que ce que certains partis et organisations disent de l'existence d'une famine sont des allégations visant à s'ingérer dans les affaires intérieures du Soudan, ce qui est inacceptable.

Bushra a déclaré lors de la conférence de presse à Port-Soudan que la saison estivale a été excellente grâce aux contributions de chacun, ce qui a fait son succès. Il a salué les efforts du Secrétariat technique à la sécurité alimentaire et de la FAO, qui travaillent avec le ministère en toute impartialité.

Le ministre a dénoncé : « Comment le Soudan peut-il mourir de faim alors qu'il possède la deuxième superficie arable d'Afrique ?

Le ministre a souligné que l'une des raisons du succès de la dernière campagne agricole était due aux conditions climatiques.

En plus de l'utilisation de semences approuvées et de l'expansion de la culture de vastes zones du Nil et du Nord, cela indique que l'expansion est due au statut de Gezira, qui était sous le contrôle de la milice de soutien rapide FSR.