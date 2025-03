Soudan: Ministre de l'Agriculture - 6,6 millions de tonnes, le volume de production de diverses céréales pour l'année 2024-2025

Port Soudan — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts Dr. Abu Bakr Al-Bushra a déclaré que les estimations du volume de production céréalière pour l'année 2024-2025 s'élèvent à 6,6 millions de tonnes , selon le rapport publié par l'estimation de la production et l'évaluation des approvisionnements alimentaires, indiquant qu'il s'agit d'une production plus élevée que l'année précédente, au cours de laquelle le taux de production a atteint 62%. productivité.

Et entre le Dr. Al-Bushra a déclaré que lors de la conférence de presse mardi au complexe des Ministères a Port Soudan, les estimations de la production de mil et de maïs s'élevaient à 6,18 millions de tonnes, et que les besoins réels de maïs et de millet s'élevaient à 4 millions de tonnes, ce qui dépasse les besoins de consommation. de

Le ministre a ajouté que la stratégie du ministère de l'Agriculture est basée sur l'augmentation de la productivité des acres conformément à une vision qui poursuit une agriculture moderne qui adopte l'augmentation de la productivité des acres, indiquant que les estimations de la production de sorgho ont atteint 63 tonnes par acre, soit 64% de plus que la production de l'année 2023.

Il a souligné que les estimations de la production de sorgho ont atteint 5,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 77% par rapport à l'année précédente, et que la productivité du blé, selon les estimations préliminaires, était de 6,10 millions de tonnes, soit une augmentation de 63% par rapport à la campagne précédente.

Il a ajouté que la productivité de la récolte de mil a atteint 793 mille tonnes, soit une augmentation de 16% de la saison précédente.

Le ministre a déclaré que les prévisions de production de blé, selon le rapport de la mission d'approvisionnement alimentaire pour l'année 2024, indiquent 490 mille tonnes, soit 30% de plus que la saison précédente, ce qui indique que de grandes superficies de terres ont émergé cette saison sur El-Gezira. Il a souligné la disponibilité d'intrants à Gedaref, tels que le carburant, les engrais, les pesticides, les semences et la toile de jute, qui ont contribué au succès de la saison agricole, ainsi que dans l'État de Kassala, décrivant le rapport sur la production céréalière basé sur les résultats de l'estimation de la production et mission d'évaluation des approvisionnements alimentaires pour l'année 2024-2025.