Ethiopie: La plus grande conférence mondiale sur les femmes appelle à l'égalité dans un contexte d'opposition au genre

Addis Ababa — L'égalité entre les hommes et les femmes est un objectif essentiel à l'heure où la revendication des droits se heurte à une opposition mondiale. C'est ce qu'ont déclaré de hauts fonctionnaires des Nations unies à des milliers de diplomates, de représentants du monde des affaires et de la société civile réunis au siège des Nations unies à New York, lundi, pour la plus grande conférence annuelle au monde consacrée aux questions féminines.

La 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW69), qui se tient du 10 au 21 mars, contribue à promouvoir les droits des femmes, à documenter la réalité de leur vie dans le monde entier et à définir des normes mondiales en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation.

L'année dernière, 100 dirigeants mondiaux et 4 800 participants de la société civile ont assisté à la CSW68.

La session de cette année examinera les résultats de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale ainsi que la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés en 1995.

Pour Loretta Jeff Combs, des Premières nations Tlesqox au Canada, la déclaration de Pékin est un moment clé de l'histoire, qui a ouvert la voie à la reconnaissance des droits des femmes et des filles autochtones.

"Trop souvent, les femmes autochtones sont exclues des espaces de décision qui ont un impact sur notre avenir", a-t-elle déclaré aux délégués présents dans la salle de l'Assemblée générale.

Elle a évoqué la situation actuelle au Canada, où l'on assiste à ce qui s'apparente à un génocide racial à l'encontre des femmes autochtones, et a appelé à un changement rapide.

"Nous avons besoin de femmes autochtones à tous les niveaux", a-t-elle déclaré. Nous avons besoin de femmes autochtones à tous les niveaux", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Nous avons besoin que nos jeunes comprennent que nos voix comptent. Lorsque nous élevons les femmes autochtones, nous créons un meilleur avenir pour tous.

Dans le même ordre d'idées, Sima Bahous, qui dirige ONU Femmes, a mis en garde contre la "montée de la misogynie" à un moment où les femmes subissent le poids de multiples crises et conflits dans le monde.

Si des progrès ont été accomplis en matière de droits des femmes, ils ne sont ni assez rapides ni assez étendus, a-t-elle déclaré.

Pour y remédier, elle a appelé à l'action, notamment en comblant le fossé numérique, en investissant dans l'éradication de la pauvreté et en renforçant les lois pour briser le cycle de la violence à l'égard des femmes et des filles.

Elle a également appelé à inclure les femmes dans les rôles clés de prise de décision et de consolidation de la paix.

"Nous n'avons pas peur des réactions négatives", a-t-elle déclaré. "Nous ne reculerons pas.

Pour le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le "poison du patriarcat" est évident et les droits des femmes sont actuellement "assiégés".

"Les maîtres de la misogynie gagnent en puissance", a-t-il déclaré, soulignant la "bile" lancée contre les femmes en ligne et les dirigeants qui "sont heureux de jeter l'égalité aux loups".

M. Guterres a déclaré que "l'antidote, c'est l'action", y compris le Pacte pour l'avenir et d'autres efforts donnant la priorité, entre autres, aux investissements dans l'éducation, à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, au soutien des organisations de femmes et des défenseurs des droits de l'homme, à l'encouragement du leadership des femmes dans le domaine de la technologie et à la garantie de leur pleine participation, de la politique à la consolidation de la paix.

"En ces temps périlleux pour les droits des femmes, nous devons nous rallier à la déclaration de Pékin, réaffirmer notre engagement en faveur du programme d'action et faire en sorte que la promesse de droits, d'égalité et d'autonomisation devienne une réalité pour chaque femme et chaque fille dans le monde entier", a déclaré le chef de l'ONU.

Le message fort du secrétaire général a été relayé par les déclarations des femmes, des filles et d'autres hauts fonctionnaires de l'ONU lors de la réunion d'ouverture, ainsi que lors d'un large éventail d'événements parallèles organisés sur le campus de l'ONU et en ligne.

Le président de l'Assemblée générale, Philémon Yang, a souligné les progrès réalisés, mais a mis en garde contre les défis à venir.

Bien qu'il y ait plus de femmes et de filles élues à l'école depuis l'adoption de la déclaration de Pékin il y a 30 ans, des obstacles systémiques continuent d'entraver le chemin vers l'égalité, a-t-il déclaré.

"L'urgence politique et les ressources nécessaires ne sont pas suffisantes compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés", a-t-il déclaré.

Au rythme actuel, il faudra 137 ans pour sortir toutes les femmes de la pauvreté et 68 ans pour mettre fin au mariage des enfants, a-t-il averti, appelant la communauté internationale à s'engager à mettre pleinement en oeuvre la "promesse de Pékin" et à façonner un monde qui atteigne des objectifs communs et où l'égalité soit réalisée pour toutes les femmes et les filles.

"Je crois qu'il est possible de parvenir à l'égalité des sexes de notre vivant si nous saisissons cette occasion", a-t-il déclaré. "Nous sommes à un moment décisif.