Le conflit dans l'est de la RDC a été au coeur d'une nouvelle rencontre entre le président congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, João Lourenço, médiateur de la crise, ce mardi 11 mars, à Luanda, affirment les deux présidences. Un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola a annoncé que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe armé M23.

C'est une annonce choc. A l'issue d'un tête-à-tête à Luanda entre les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et angolais, João Lourenço, médiateur de la crise qui déchire l'est de la RDC, ce mardi 11 mars, la présidence angolaise a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle allait « établir des contacts avec le M23, afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours, en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère ».

Kinshasa « prend acte » de la « démarche angolaise »

Du côté de Kinshasa où, depuis le début du conflit, ces discussions directes avec le groupe armé font figure de ligne rouge, on assure « prendre acte » et attendre de voir « la mise en oeuvre de cette démarche angolaise », a précisé Tina Salama, la porte-parole de la présidence congolaise qui rappelle qu'il existe déjà un cadre pour des négociations dans le processus dit de Nairobi. Jusqu'à présent - le président Tshisekedi l'a déjà rappelé à plusieurs reprises -, la RDC a toujours estimé que toute négociation de ce type devait avoir lieu avec le Rwanda que le chef de l'Etat congolais a encore qualifié de « maître » du M23 à la fin du mois de février.

Cette annonce angolaise intervient à la veille de deux évènements importants : un sommet de la région d'Afrique australe consacré à la RDC ce mercredi 12 mars, d'une part, et une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée au conflit dans l'est de la RDC, le 4 avril prochain.