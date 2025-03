Bénin: Au premier jour de la reprise du procès Dangnivo, les deux accusés nient toute implication

Après avoir été mis en sommeil pendant sept ans, le procès des deux assassins présumés d'Urbain Dangnivo, un syndicaliste et opposant béninois porté disparu depuis 15 ans, a repris, mardi 11 mars, devant le tribunal de première instance de Cotonou. Lors de l'audience, les deux prévenus ont nié en bloc être mêlés à l'affaire, affirmant avoir été utilisés par les responsables politiques de l'époque.

pour sa quatrième reprise, la justice béninoise en fait la promesse : si ses précédentes audiences n'ont jamais débouché sur une jugement, cette fois, le procès de l'affaire Urbain Dangnivo ira à son terme. « La procédure est en état de recevoir un jugement » a ainsi déclaré dans un communiqué le procureur, Olushegun Tidjani Serpos. Bien que leurs résultats n'aient pas encore été publiés, les tests ADN contradictoires que la famille du syndicaliste disparu avait demandé ont notamment pu être réalisés.

Sans attendre, lors de la première journée d'audience, mardi 11 mars, la cour est donc immédiatement entrée dans le vif du sujet. Et les deux assassins présumés ont, eux, catégoriquement niés être mêlés à la disparition de Pierre Urbain Dangnivo. S'il avait fait des aveux en 2010, à l'époque des faits, après la découverte près de chez lui d'un corps présenté comme celui du syndicaliste - des images le montrant en train d'avouer le crime à genoux près de la dépouille avaient alors circulé -, le féticheur Codjo Kossi Alofa est revenu sur ses propos, démentant à la barre avoir pris part à sa disparition.

« On m'avait demandé d'endosser ce crime pour de l'argent et la promesse d'une relaxe. Je purgeais une peine pour vol de moto quand j'ai été approché pour jouer ce rôle », a-t-il notamment affirmé, citant au cours de son récit des noms de personnalités et de hauts gradés qui l'auraient approché.

Visites, cadeaux, et virées nocturnes arrosées

Alors que son co-accusé, Donatien Amoussou, fait de même, l'un et l'autre affirment avoir été traités avec attention et délicatesse par ces derniers lors de leur incarcération. Outre des visites et des cadeaux, le féticheur déclare avoir même eu droit à des virées nocturnes arrosées...

Présente dans la salle d'audience, la famille Dangnivo, elle, attend avec beaucoup d'intérêt la déposition des témoins et, surtout, les confrontations de leurs versions à celle des deux prévenus. Les premières sont prévues ce mercredi.