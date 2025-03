Madagascar: Détournement de cocaïne saisie à Nosy-Be - 7 gendarmes dont 2 officiers à Tsiafahy

Coup de tonnerre au sein de la gendarmerie nationale. Sept membres de ce corps prestigieux ont été placés en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Tsiafahy à l'issue d'une enquête judiciaire sur le détournement d'une centaine de kilos de cocaïne à Nosy-Be.

L'affaire a mouillé des hauts gradés. L'enquête, initiée par la justice, a conduit à une série d'auditions marathon qui ont débuté lundi à 15h et se sont achevées hier, mardi, vers 4h du matin. Sept gendarmes ont figuré dans les listes des accusés qui ont comparu devant le Pôle Anti-Corruption hier. Parmi lesquels le commandant de compagnie de Nosy-Be et le commandant de brigade de la ville de Dzamandzar, font face à de lourdes charges. Ce dernier est poursuivi pour corruption, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent.

Les autres gendarmes sont accusés d'abus de fonction, détournement de drogues saisies, trafic de drogue à haut risque, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Dans un souci de garantir la transparence de l'enquête et d'empêcher toute tentative de collusion, le juge en charge du dossier a ordonné l'incarcération de tous les gendarmes à Tsiafahy, un centre de détention réputé pour sa sécurité maximale. Parallèlement, quatre civils impliqués dans cette affaire ont également été placés en prison : deux hommes à Tsiafahy et deux femmes, Virginie et Cathy, à la maison centrale d'Antanimora.

Les auditions ont été menées sous l'autorité des juges du Pôle anti-corruption (PAC) aux 67ha. Pendant 12 heures d'affilée, les accusés ont été interrogés sur leur implication dans cette affaire aux ramifications tentaculaires. La décision du tribunal de placer en détention ces membres des forces de l'ordre illustre la gravité des faits reprochés et souligne la volonté des autorités judiciaires de faire toute la lumière sur ce scandale.

Désormais, les gendarmes ne sont pas seulement connus pour leurs compétences en matière de sécurité, mais certains d'entre eux sont aussi accusés de trafic de haut vol par la justice, comme l'illustre ce cas à Nosy-Be. Cette affaire jette une ombre sur l'institution de la gendarmerie, qui se veut pourtant un rempart contre la criminalité et le trafic de stupéfiants. Elle pose également la question de l'intégrité et de la responsabilité des forces de l'ordre dans la lutte contre le crime organisé. L'enquête suit son cours, et de nouveaux rebondissements pourraient encore secouer ce dossier explosif.