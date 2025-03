Madagascar: Plateforme de dialogue médiatique - Pour le renforcement de la liberté d'expression et de la protection des journalistes

Plusieurs recommandations sont sorties de l'atelier régional qui a eu lieu le 12 février dernier au Café de la Gare à Soarano.

Problématiques

« La censure et l'autocensure ; la marginalisation médiatique des OSC ; la difficulté d'accès à l'information ; les pressions et les menaces sur les OSC ; les pressions croissantes sur les journalistes ; les discours haineux et la désinformation ; la protection et la précarité des conditions de travail ». Ce sont les problématiques soulevées lors de l'atelier régional (Analamanga) de mise en place et mise en oeuvre d'une plateforme de dialogue médiatique.

Cadre de dialogue

La plateforme vise à rassembler les acteurs du secteur médiatique pour améliorer la liberté d'expression des OSC et des citoyens, et promouvoir un journalisme indépendant et libre. Elle repose sur l'instauration d'un cadre de dialogue entre journalistes, patrons de presse, OSCs institutions publiques et d'autres entités concernées par cette thématique comme les forces de Sécurité et d'autres entités gouvernementales (ministère de la Justice, ministère du Développement numérique , de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications,...) pour trouver des solutions concertées sur les problématiques suscitées.

Approche

Les objectifs de la plateforme de dialogue médiatique sont : renforcer le plaidoyer pour la liberté d'expression à Madagascar ; prendre en compte les besoins et attentes de chaque partie prenante ; mettre en oeuvre des actions communes pour renforcer la liberté d'expression et de la presse ; adopter une approche multi-acteurs, proactive et inclusive ; adopter une approche « Bottom up » pour une meilleure appropriation ; garantir l'indépendance de la plateforme de dialogue.

Plaidoyer

Les plateformes régionales ont recommandé plusieurs actions pour renforcer la liberté d'expression et la liberté de presse dont l'amélioration du cadre réglementaire ; le plaidoyer et les actions de sensibilisation ; le plaidoyer et les actions de sensibilisation ; l'amélioration de la régulation des médias numériques et des réseaux sociaux.

Cadre réglementaire

*En ce qui concerne la Région d'Analamanga, les recommandations principales comprennent la mise en place d'un baromètre et d'indicateurs domestiques sur la liberté d'expression à Madagascar ; le renforcement du cadre réglementaire et des dispositifs de protection des journalistes ; le plaidoyer pour un accès fiable et transparent à l'information à travers la LAICP et le plaidoyer pour une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et des lanceurs d'alerte ; ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'aide aux médias prévues dans la loi sur la communication médiatisée.

Reconnaissance légale

La Région Analamanga recommande également d'explorer d'autres initiatives pour soutenir les médias face aux nouveaux modèles économiques du secteur et de trouver des moyens d'intégrer les patrons de presse à la plateforme de dialogue, afin qu'ils s'impliquent davantage dans les questions de liberté d'expression et de la presse.

Elle préconise également la définition et la reconnaissance légale du statut de journaliste face à l'émergence de nouveaux métiers du numérique (influenceurs, blogueurs, lanceurs d'alerte, journalistes citoyens, etc.). Enfin, elle plaide pour l'ouverture de la plateforme à d'autres entités publiques et privées, ainsi qu'à des acteurs associatifs ou individuels concernés par cette thématique et pouvant contribuer à la réalisation des objectifs du projet.