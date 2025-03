Madagascar: Développement urbain - Succès confirmé du projet Lalankely III, la phase quatre déjà en vue

Antananarivo poursuit sa transformation urbaine grâce au projet Lalankely III. Lundi dernier, une réunion du Comité de Pilotage (COPIL) a permis de faire le point sur l'avancement des travaux et d'anticiper les prochaines étapes. A noter que Lalankely III a été lancé en 2019, et vise à améliorer l'accessibilité et l'assainissement des quartiers prioritaires d'Antananarivo et de ses communes périphériques.

Ce programme bénéficie d'un financement de 26,21 millions d'euros apporté par la France (via l'Agence Française de Développement - AFD), l'Union européenne et l'État malgache. Il couvre 4 arrondissements de la Commune Urbaine d'Antananarivo ainsi que 27 communes avoisinantes, impactant directement plus d'un million d'habitants.

Réalisations concrètes

Les travaux sont organisés en plusieurs phases. Les deux premières ont déjà permis la construction de plus de 900 infrastructures, incluant la réhabilitation de ruelles, la mise en place de canaux d'évacuation, de voies carrossables, d'escaliers, ainsi que la création d'espaces communautaires tels que des bibliothèques et terrains de sport.

Actuellement en cours, la troisième phase prévoit la construction de 91 nouvelles infrastructures ainsi qu'un vaste programme d'éclairage public, avec l'installation de 1 024 lampadaires. Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la mobilité nocturne dans les quartiers concernés. Outre le côté infrastructures, le projet intègre également une dimension patrimoniale avec l'installation de panneaux d'information et de signalisation dans les zones historiques, contribuant ainsi à la préservation et à la mise en valeur des circuits touristiques de la capitale.

Vers une prochaine phase

Au-delà des avancées actuelles, la réunion du COPIL a permis d'aborder les perspectives du projet, notamment la préparation de Lalankely IV. Cette future phase viendra consolider les acquis et élargir les interventions pour un développement urbain encore plus structuré et inclusif.

Avec Lalankely III, le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT) qui pilote ce projet confirme une avancée concrète face aux défis de l'urbanisation à Antananarivo, en améliorant les conditions de vie des habitants et en renforçant la dynamique de modernisation de la capitale malgache.