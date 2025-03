Madagascar: Pr Randrianasolo Rivoarison - « L'Université d'Antananarivo devrait être un modèle d'excellence et de développement à Madagascar »

La course à la Présidence de l'Université d'Antananarivo bat son plein. Les votes auront lieu demain.

"Après trois ans, l'Université d'Antananarivo fait son entrée dans la cour des universités modernes. » Ces propos du Pr Randrianasolo Rivoarison témoignent de sa volonté d'apporter un changement dans la gestion et la gouvernance de cet établissement d'enseignement et de recherche supérieur. Animé d'un sens du devoir et de la responsabilité envers ce berceau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique malgache, le candidat ambitionne de « faire de l'université d'Antananarivo, une institution reconnue pour l'excellence académique, l'impact de sa recherche et son engagement en faveur du développement durable".

Pour ce faire, il opère une approche basée sur des valeurs telles que la promotion de l'excellence, l'exigence de la rigueur et de l'intégrité, l'innovation et la créativité, la culture de l'esprit d'engagement et l'établissement d'un environnement d'équité.

Structuré

L'atteinte des objectifs repose sur un programme bien ficelé où le triptyque, corps enseignant, personnel administratif et technique, étudiants, en constitue le coeur. Cette attention particulière se traduit par divers dispositifs devant permettre à chacun de jouer pleinement son rôle au sein de l'Université. Des facteurs de motivation allant du soutien au corps enseignant à la formation pour renforcement des capacités pour les agents PAT (ainsi que la régularisation des frais médicaux) à l'accès internet pour les étudiants seront déployés.

L'équipe entend également mettre fin aux problématiques d'eau et d'électricité qui touchent l'université. « Des études techniques et financières ont été réalisées, pour garantir une indépendance énergétique, en électricité de l'établissement, nous allons opter pour des plaques solaires », nous confie le candidat. Avant de poursuivre, pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, nous avons identifié un besoin de huit forages pour assurer une indépendance. » D'autres mécanismes tendant à moderniser l'université sont prévus. L'on peut citer la mise en place de la plateforme Tsararindra, qui est un outil de gestion informatisée.