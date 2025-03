Madagascar: Forum de Genève - Le pays à la recherche de partenaires pour le secteur privé

La Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar (FCCIM) se dit prête à participer au Forum économique du secteur privé qui se tiendra du 02 et 03 mai 2025 à Genève en Suisse.

« Des dizaines d'opérateurs malgaches se sont déjà manifestés en vue de rencontrer leurs homologues étrangers venant des différents pays dont entre autres des pays européens, asiatiques, d'Amérique et africains dans le cadre de cet événement d'envergure internationale. Notre mission consiste à chercher des partenaires pour le secteur privé malgache », a expliqué Bernardin Ramiandrisoa, directeur général de la FCCIM, lors d'une conférence de presse hier.

Il est à rappeler que ce Forum économique est organisé conjointement avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève -Antananarivo. En tout, une centaine d'opérateurs malgaches et internationaux vont se rencontrer durant cet événement par le biais des réunions B to B. Cinq secteurs d'activité sont ciblés, à savoir l'industrie, l'agro-business, le tourisme, les mines et l'artisanat.

Exemption de droits et taxes.

En outre, un espace dédié à l'exposition des produits phares de la Grande île est érigé dans le cadre de cet événement. La Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar assure la facilitation de transport de ces produits et des matériels d'exposition. « Les opérateurs malgaches participants peuvent également bénéficier d'une exemption de droits de douane et de taxes sur leurs produits et matériels même en passant par des pays de transit jusqu'à destination », tient à préciser Bernardin Ramiandrisoa.

Par ailleurs, des conférences thématiques seront organisées durant ce forum économique du secteur privé de Genève. Le thème principal de l'événement est axé sur « Madagascar, terre d'opportunités ». Comme son nom l'indique, les organisateurs prévoient d'attirer des investisseurs dans le pays. Il faut savoir que la fin de l'inscription à cet événement est fixée le 22 mars 2025.