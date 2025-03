Madagascar: Masonjoany - En voie de disparition

Nos aïeux prennent soin de leur visage dès le Xe siècle. De surcroît, ils ont transmis ce savoir-faire. Le petit bois servait de relais. Planté en Inde, une de ses branches a été emportée en Afrique, avant d'atterrir aux îles de la Lune ainsi qu'à Madagascar ! Dorénavant, elle concrétise la valeur traditionnelle de ces pays. Le masonjoany fait partie intégrante de la mode.

Tant de chemin traversé

Au IXe siècle, la partie orientale du continent noir et la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien est un passage obligé pour les Indiens et les riverains du golfe persique. Comptoirs commerciaux et lieux d'échanges, ces contrées sont naturellement le carrefour culturel. Ainsi, le bois de santal fut introduit d'abord sur la Corne de l'Afrique, puis traversa la côte Est. Favorable au climat, le produit y a est cultivé. D'ailleurs, en 1154, le géographe arabe Al Idriss, réalise une carte pour le roi Roger II de Sicile appelé Tabula Rogeriana dans laquelle il décrit non seulement le pays et la population mais aussi les produits de l'archipel.

Donc, à part les bananiers, le sorgho, le riz, la canne à sucre, le santal figure parmi les plantes qu'il a citées dans son « rapport ». En effet, l'Afrique orientale est également commercialement liée aux îles situées dans le canal de Mozambique, notamment les Comores et Madagascar. C'est de cette manière que le bois sacré de l'Inde y débarque. Ayant une relation historique, les îles de l'Indianocéanie partagent la même culture. De Maurice à Madagascar en passant par les Comores, le masque de beauté embellit la face de leurs mamans, de leurs soeurs.

broyé par les flammes

Cependant, l'arbre de santal s'avère en voie de disparition. Sans parler de la surexploitation, les feux de brousse réduisent en cendre la plante représentant à la fois le patrimoine matériel et immatériel. De ce fait, d'autres régions utilisent l'argile. L'esthéticienne Paoula Randrianiely atteste que le minéral argileux retend la peau. « L'argile supprime les rides. En plus, l'effet est immédiat. Pas besoin d'opération de chirurgie esthétique. Il suffit que la personne le mette au moins deux fois par semaine. Et pour les femmes qui se maquillent, je leur suggère d'en mettre. Cela élimine aussi les croûtes laissées par le fond de teint. L'argile rafraîchit l'épiderme », a-t-elle conseillé.