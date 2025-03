analyse

Madagascar est une île qui n'est pas épargnée par les catastrophes naturelles, notamment les cyclones. En effet, elle est située dans le bassin cyclonique du sud-ouest de l'océan Indien, une région de l'océan Indien où les cyclones tropicaux se forment et se développent.

Madagascar a connu 69 cyclones entre 1912 et 2022, bien que les cyclones aient exercé une pression sur l'île depuis bien plus longtemps - les estimations varient de quelques centaines à plus de milliers d'années. Cette exposition régulière a créé un environnement particulièrement rude et imprévisible.

Madagascar est également le seul endroit au monde où l'on trouve naturellement des lémuriens, un groupe de primates. Il abrite plus de 100 espèces de lémuriens.

En raison des menaces permanentes liées aux catastrophes naturelles, à la chasse et à la déforestation, les lémuriens constituent le groupe de mammifères le plus menacé au monde. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 98 % des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction, dont 31 % sont en danger critique d'extinction.

Il est donc important de comprendre les menaces futures qui pèsent sur les lémuriens afin de les protéger.

Les lémuriens sont singuliers parmi les primates. Ils présentent plus de particularités associées à la vie dans un environnement exposé aux catastrophes. Par exemple, très peu d'espèces dépendent d'un régime alimentaire à base de fruits, qui est l'un des premiers aliments à disparaître après un cyclone. Plus de la moitié des espèces de lémuriens dépendent des feuilles comme principal aliment.

Ils présentent également des comportements de conservation de l'énergie, notamment l'hibernation et la torpeur, une période d'inactivité plus courte caractérisée par une température corporelle et un taux métabolique plus faibles.

On a longtemps cru que ces comportements étaient le résultat des cyclones fréquents à Madagascar. Vivre dans un environnement imprévisible sur plusieurs générations peut conduire à ce que certaines caractéristiques soient bénéfiques pour la survie. Certaines adaptations évolutives peuvent se produire en quelques décennies, d'autres peuvent se former sur des milliers d'années.

Cependant, il existe des variations entre les espèces pour ces caractéristiques et, à ce jour, personne n'a vérifié si les caractéristiques comportementales uniques des lémuriens sont effectivement plus fréquentes chez les espèces qui ont connu davantage de cyclones, ou s'il existe une autre explication. Nos recherches visaient à clarifier ce point.

Dans notre étude, mes collègues et moi n'avons trouvé aucun lien entre l'impact des cyclones et la résilience des lémuriens. Nous avons cependant trouvé un lien positif entre l'impact des cyclones et la taille du corps. Cela suggère que plus une espèce de lémurien est affectée par les cyclones, plus elle est petite.

Compte tenu de l'augmentation des catastrophes au niveau mondial, ce type de travail nous permet de mieux comprendre les espèces les plus et les moins résilientes, afin de préparer les efforts de conservation à l'avenir.

Niveau de résilience des lémuriens

Mes recherches portent sur la manière dont les animaux, en particulier les primates, réagissent à la menace du changement climatique et à l'exposition aux catastrophes. Des travaux antérieurs que mes collègues et moi avons menés sur les singes hurleurs ont montré que l'exposition historique aux ouragans était étroitement liée à l'évolution des adaptations comportementales, telles que la taille réduite des groupes et les comportements d'économie d'énergie.

Nous avons entrepris de concevoir une étude spécifique pour les lémuriens. Nous voulions déterminer si la variation des traits comportementaux chez les lémuriens pouvait s'expliquer par la variation de l'exposition aux cyclones à travers l'île.

Pour mener cette recherche, nous avons d'abord réalisé une carte montrant comment les cyclones affectent différentes parties de Madagascar. Nous avons utilisé les conditions météorologiques, les trajectoires passées des cyclones, la force des cyclones et la quantité de pluie qu'ils ont apportée. Les données utilisées pour cela proviennent des 58 dernières années, qui sont les données disponibles, bien que Madagascar ait été frappée par des cyclones sur une période beaucoup plus longue.

Nous avons ensuite placé une carte de la répartition géographique des lémuriens sur notre carte des cyclones pour voir dans quelle mesure les cyclones affectent l'habitat de chaque espèce de lémurien. Notre étude a porté sur les 26 espèces pour lesquelles suffisamment de données ont été publiées pour pouvoir déterminer leurs caractéristiques comportementales globales.

Pour chacune de ces espèces, nous avons mis en place un « score de résilience ». Pour cela, chaque espèce obtient un point pour chaque trait comportemental qui est associé à.la vie dans une zone sujette aux cyclones. Par exemple, une espèce qui hiberne obtient un point et une espèce qui ne le fait pas obtient 0 point. Les traits de résilience que nous avons utilisés comprenaient : les comportements économes en énergie, l'utilisation de l'habitat et la taille du groupe. Il y a également les fruits dans l'alimentation, la taille du domaine vital, l'aire de répartition géographique et la taille du corps.

Nous avons ensuite additionné le score de tous les traits de résilience et comparé le score de résilience de chaque espèce avec le score de cyclones de leur aire de répartition. Cela nous a permis de voir si les espèces des zones à fort impact avaient une plus grande résilience. Si tel était le cas, cela suggérerait fortement que les traits de résilience ont évolué pour s'adapter aux cyclones fréquents.

Nos résultats n'ont révélé aucune relation entre l'impact des cyclones et le score global de résilience. Cela peut s'expliquer par le fait que les données historiques sur les cyclones auxquelles nous avons eu accès ne couvrent que les 58 dernières années. Il se peut que cela ne soit pas un indicateur précis de l'activité cyclonique à plus long terme associée aux adaptations évolutives.

Il se pourrait également que les caractéristiques liées à la résilience aux cyclones aient déjà existé chez le dernier ancêtre commun des lémuriens en raison des changements environnementaux rapides sur le continent africain. Des recherches récentes suggèrent que cet ancêtre a quitté l'Afrique pour Madagascar sur des radeaux de végétation flottante. Ces caractéristiques auraient pu l'aider à survivre au voyage. On les retrouve également chez d'autres espèces sauvages qui auraient effectué le même périple pour rejoindre leurs habitats insulaires, ce qui aurait pu être crucial pour la colonisation des îles.

Bien que les scores de résilience globaux n'aient pas été associés à l'impact des cyclones, nous avons constaté que les espèces de lémuriens de plus petite taille subissaient des impacts plus importants. Il a été constaté que le nord-est de l'île connaissait une activité cyclonique plus importante que le sud-ouest. Cela concorde avec des recherches antérieures qui suggèrent que les primates de plus grande taille, qui ont besoin de plus de nourriture et d'espace et se reproduisent plus lentement, sont moins résistants et plus susceptibles de mourir après une perturbation de leur habitat.

Importance pour la conservation

Notre étude a été la première à tenter de trouver un lien quantitatif entre l'exposition aux cyclones et l'évolution des adaptations comportementales chez les lémuriens, et la deuxième seulement à le faire chez les primates.

Bien que les résultats n'aient pas montré de lien avec la résilience globale, ils ont fourni un modèle pour des études futures visant à explorer le concept sur d'autres primates à l'échelle mondiale. L'étude propose également une grille d'impact des cyclones qui pourrait être utilisée pour évaluer les impacts sur d'autres espèces sauvages à Madagascar.

De plus, nos travaux ont mis en évidence l'importance de la taille corporelle en tant que facteur associé à une moindre résilience aux catastrophes.

Ces recherches nous aident à mieux comprendre comment les espèces ont réagi aux cyclones dans le passé, ce qui nous permet de mieux comprendre les types de flexibilité comportementale nécessaires pour survivre à de graves changements environnementaux. Cela améliore ensuite notre capacité à prévoir les effets des événements futurs et à en atténuer les impacts grâce à une conservation plus efficace et plus ciblée. Cette approche est particulièrement pertinente pour les écosystèmes insulaires, comme à Madagascar, où les espèces endémiques sont confinées.

Alison Behie, Professor of Biological Anthropology, Australian National University