Madagascar: Smatchin Poetry Slam - Tata An'Ala du CNTEMAD s'impose en finale

La finale du Smatchin Poetry Slam s'est tenue hier au Petit Palais des sports Mahamasina. Les finalistes ont saisi leur ultime opportunité de briller sous le feu des projecteurs lors de cette compétition décisive. Après des prestations intenses et riches en émotions, trois talents se sont particulièrement distingués, marquant les esprits par leur éloquence et leur créativité.

En tête du classement, Tata An'Ala, représentant le CNTEMAD, s'est imposé avec une note de 58,6/60, décrochant ainsi la première place. Il est suivi de près par Hichim, de l'ESD, qui a su captiver le public et le jury avec un score de 57,9/60. Enfin, la troisième place revient à Rakoto, représentant l'ENS, qui a obtenu une note de 57,8/60.

Cet événement, organisé conjointement par Smatchin et Madagaslam, a su captiver les amateurs de slam et de poésie. Lors des demi-finales, tenues le 10 mars au même lieu, le public a découvert les talents des onze représentants de divers instituts universitaires malgaches. La scène a été animée par les slameurs Sensei et System D, offrant un spectacle unique mêlant performances poétiques et créativité.

À la surprise générale, alors que seulement cinq finalistes étaient attendus, six candidats ont été retenus pour la grande finale, en raison d'une égalité pour la cinquième place entre l'ENS et la faculté de médecine. Le classement des demi-finales a révélé les résultats suivants, avec le CNTEMAD en première position, l'ENI en seconde, l'ESD finalisant le top trois et l'ISPM au quatrième rang. Les spectateurs, venus en nombre, ont pu apprécier la puissance des mots et l'originalité des prestations dans une ambiance électrique et passionnée. Les finalistes d'hier offriront une prestation au Palais des sports, le 16 mars, lors de la finale du tournoi de basketball Smatchin.