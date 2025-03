Madagascar: Toliara - Une opération de nettoyage de la ville entamée

Le cyclone « Honde » a mis la cité du Soleil en désordre. Des feuilles, des tiges et même des morceaux de troncs d'arbre tombés sous les rafales s'entassent, notamment sur l'avenue Monja Jaona.

Mais ce sont surtout les déchets et ordures ménagères qui encombrent la ville. Ils sont entreposés sur les trottoirs devant la Chambre de commerce, devant les locaux de la direction régionale de l'Agriculture, à Ankilifaly devant la Jirama, ou encore à Andaboly devant le dispensaire catholique. Sans compter les ordures qui débordent des bacs en pleine rue de Scama et du côté du cimetière communal de Tanambao. Des habitants ne sont pas habitués à amasser leurs déchets et ordures en un endroit et ont tendance à les jeter dans les canaux, dans les coins de rue ou carrément sur la chaussée et les trottoirs.

La commune urbaine de Toliara a dû mal à s'occuper du service de la voirie, faute de camions bennes et faute de carburant. Depuis que le nouveau maire de Toliara, Jean Rabehaja est aux commandes, aucune action allant dans le ramassage des ordures n'a été menée, soit depuis la fin du mois de janvier. Une source interne indique que la mobilisation des fonds pour le ramassage ne pouvait être déclenchée, « en raison de la procédure ».

Bien que le maire ait désigné Elie Jacques Lamarre comme son premier adjoint, «ce dernier ne peut encore toucher à la caisse de la commune, laquelle n'est pas très garnie d'ailleurs », révèle la source. Alors, en attendant, le député de Toliara I, Roberto Tinoka Raharoarilala, a décidé de prêter main forte à la mairie.

On indique aussi que les assistants et conseillers du maire seraient privés d'indemnités pour le mois de février car celles-ci seront utilisées pour assainir la ville. Des opérateurs économiques ont également participé à l'action en mobilisant des véhicules pour le ramassage des ordures. En parallèle, les « pro-Siteny », partisans du député Siteny Randrianasoloniaiko ont procédé à l'aspiration des eaux stagnantes par motopompe. Le nettoyage des rives et du stationnement des pirogues à Mahavatse reste une autre paire de manches.