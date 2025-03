Angola: Le Président João Lourenço se rend à Addis-Abeba mercredi

Luanda — Le Président de la République d'Angola et de l'Union Africaine, João Lourenço, se rend mercredi à Addis-Abeba, en Ethiopie, où va investir les membres de la Commission de cette l'organisation continentale.

João Lourenço retourne au siège de l'Union africaine, dans la ville d'Addis-Abeba, après avoir été élu, à la mi-février, président de l'UA.

Selon les services de presse de la Présidence de la République, la cérémonie de prise de fonction de la Commission de l'Union africaine aura lieu jeudi.

Lors de l'événement, qui aura lieu dans la salle Nelson Mandela, au siège de l'UA, à Addis-Abeba, aura lieu la passation des portefeuilles entre le président sortant de la Commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, et Ali Youssouf, de Djibouti, qui sera assisté par l'Algérienne Cilma Malik Adad.

Cela sera suivi par la cérémonie de remise et reprise entre les commissaires à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, aux infrastructures et à l'énergie, aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité et à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, respectivement, Moses Vilakati (Eswatini), Lerato D. Mataboge (Afrique du Sud), Bankole Adeoye (Nigéria) et Amma A.Twum-Amoah (Ghana).

En raison du manque de critères de candidature, lors du sommet tenu en février dernier, les commissaires au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux (ETTIM) et à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation n'ont pas été élus.

Les candidatures à ces deux postes doivent être réservées aux hommes et femmes originaires de la région centrale du continent, conformément aux dispositions du statut de la commission et du règlement intérieur de la conférence.