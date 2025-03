Angola: Le pays participe à l'Assemblée de l'Alliance mondiale des institutions nationales des Droits de l'homme

Luanda — L'Angola participe à l'Assemblée annuelle de l'Alliance Globale des Institutions Nationales des Droits de l'Homme - GANHRI, qui se déroule au Palais des Nations Unies, à Genève (Suisse), sous le thème "Les droits humains des femmes et des filles : Promouvoir l'égalité des sexes et le rôle des institutions nationales des droits humains (INDH)".

Selon une note à laquelle l'Angop a eu accès, l'Angola est représenté à l'événement, où il participe en tant qu'observateur, par la médiatrice de Justice, Florbela Araújo.

L'ordre du jour de la conférence, qui se déroule du 10 au 12 mars, comprend des approches innovantes pour protéger et promouvoir l'égalité des sexes, des stratégies pour lutter contre le « rejet du genre » à l'échelle mondiale et les politiques restrictives, ainsi que des questions qui contribuent à garantir l'intégration effective d'une perspective de genre dans les INDH.

L'événement, qui rassemble plus de 250 représentants d'INDH, dont des médiateurs du réseau CPLP, des agences des Nations Unies, des États et de la société civile, marque le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin et offre l'occasion aux institutions nationales des droits de l'homme et à leurs partenaires de discuter des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action d'Amman, adoptés par eux lors de la 12e Conférence internationale en 2022.