Angola: Abdel Fattah envoie un message au Chef de l'État angolais

Luanda — Un message du président du Conseil militaire de transition soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, adressé au chef de l'État angolais, João Lourenço, a été remis lundi à Luanda au ministre des Relations Extérieures, Téte António.

La lettre, dont le contenu n'a pas été révélé, a été remise au chef de la diplomatie angolaise, au siège du ministère des Relations Extérieures, à Luanda, par l'ambassadeur du Soudan accrédité en Angola, Abdelraouf Amir, selon un communiqué de presse du MIREX auquel ANGOP a eu accès ce mardi.

L'Angola et le Soudan maintiennent au plus haut niveau un échange régulier de messages qui reflètent l'amitié et la solidarité entre les deux pays.

Les Chefs d'État de l'Angola et du Soudan se sont récemment rencontrés au Caire, en Égypte, lors du sommet de la Ligue arabe, qui visait à renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre les pays arabes, en mettant l'accent sur l'analyse de la situation de paix et de sécurité actuelle au Moyen-Orient.

En juillet 2024, le Président João Lourenço avait été désigné par l'Union africaine comme membre du Comité présidentiel ad hoc pour le Soudan, représentant la région australe.

La mission de ce comité est de trouver des solutions au conflit en cours au Soudan.

Au niveau bilatéral, les deux pays entretiennent des relations d'amitié et de coopération, notamment dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Dans le domaine économique, il existe un intérêt mutuel à renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques tels que les mines, l'agriculture, la santé et l'éducation.

Plus récemment, des discussions ont eu lieu sur la possibilité de formaliser des partenariats politico-économiques, notamment l'exemption de visa sur tous les passeports nationaux, en vue de faciliter la circulation des citoyens entre l'Angola et le Soudan.