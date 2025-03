La première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance s'est ouverte, ce lundi 10 mars 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Organisé autour du thème central « Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique », cet événement se poursuivra jusqu'au 12 mars.

La cérémonie inaugurale a enregistré la présence de hautes autorités, dont le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, ainsi que du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène Aka Aouélé, de plusieurs membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique.

Un engagement réaffirmé en faveur d'une gouvernance ouverte

Prenant la parole, le Premier ministre Beugré Mambé a souligné la nécessité de renforcer le lien entre l'État et les citoyens à travers une gouvernance plus ouverte et transparente.

« Ce forum marque une étape clé dans notre quête d'une démocratie plus participative et d'une gestion plus efficace des affaires publiques. La Côte d'Ivoire s'inscrit résolument dans une dynamique de gouvernance ouverte, en adhérant au Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP). Cette démarche vise à renforcer la confiance entre l'État et les citoyens en les impliquant davantage dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l'importance d'une participation citoyenne active, gage de légitimité et de solutions novatrices face aux défis nationaux. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour sa vision éclairée en matière de gouvernance.

La participation citoyenne, un levier de développement

Président du forum, Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a mis en exergue l'impact de l'engagement citoyen dans la gestion des ressources publiques.

« La participation citoyenne est un levier stratégique pour optimiser l'efficacité des finances publiques et renforcer la confiance des populations dans les institutions. Le budget de l'État est une boussole qui oriente les politiques publiques. Il est donc crucial que les citoyens en saisissent les enjeux et y contribuent activement », a-t-il expliqué.

Un appui des partenaires au développement

La Banque mondiale, à travers sa directrice des opérations, Marie-Chantal Uwanyiligira, a salué cette initiative et réitéré l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs de gouvernance.

Dans le même élan, Yao Madeleine, coordonnatrice du Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (PAGDS) et présidente du comité de pilotage du forum, a souligné que cet événement s'inscrit dans une vision stratégique régionale (2021-2025) visant à transformer l'administration publique pour la rendre plus transparente, efficace et proche des citoyens.

Des thématiques clés au coeur des échanges

Durant ces trois jours, plusieurs sous-thèmes seront abordés, notamment « Renforcer le pacte social à travers une gouvernance inclusive » ; « Principes et normes en matière de transparence et de recevabilité »

Ce forum se veut ainsi un cadre de réflexion et d'action en faveur d'une administration publique plus accessible et d'une gestion participative des affaires publiques, au service du développement durable de la Côte d'Ivoire.