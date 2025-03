Tunisie: Festival de la Chanson Tunisienne - C'est parti pour la compét !

Sous la direction du maestro Youssef Belhani, l'Orchestre national de musique a accompagné les participants, ainsi que l'invitée d'honneur Najet Attia. L'ensemble a brillamment interprété les œuvres inscrites au programme de cette première soirée des compétitions.

C'est lors de cette deuxième soirée de la 23e édition du Festival de la chanson tunisienne que les compétitions ont débuté dans les trois sections prévues au programme : instrumentale, individuelle et chanson. L'événement s'est tenu ce dimanche 9 mars 2025, à la Salle de l'Opéra de la Cité de la Culture Chedly Kelibi, à Tunis, en présence d'un public nombreux et de divers acteurs du monde culturel et musical.

Sous la direction du maestro Youssef Belhani, l'Orchestre national de musique a accompagné les participants, ainsi que l'invitée d'honneur Najet Attia. L'ensemble a brillamment interprété les œuvres inscrites au programme de cette première soirée des compétitions, alliant chansons, compositions instrumentales et performances des candidats dans la compétition individuelle, avec une exécution orchestrale impeccable.

La soirée a débuté avec l'oeuvre «Husseïnya au mode Edh-Dhil» de Mohamed Ali Kammoun, présentée dans la catégorie instrumentale par l'animateur Sami Bennour. Les candidats se sont succédé, alternant entre les trois volets de la compétition. Mohamed El-Aydi a ensuite interprété la chanson «Nejmetomri» (paroles de Taïeb Bouallègue, musique de Kamel Taghouti, arrangement de Riadh Bedoui), suivi par la jeune Rania Ouerghi, qui a brillé dans la catégorie individuelle avec la célèbre chanson «Idhateghibalayayaouelfiti».

Arij Braïek s'est ensuite produite avec la nouvelle chanson «El bahr aynek», écrite par Mohamed Barhoumi, composée par Naceur Sammoud et arrangée par Mounir Ghaddab.

L'oeuvre instrumentale «Dhikra min Borjer-Ras» de Karim Trabelsi, sous l'arrangement de Nader Cherif, a suivi, avant que Mounir Zorkani ne prenne le relais avec sa composition «Ki en-nar»(paroles de l'artiste lui-même, composition de Yassine Ben Saïd, arrangement de Mounir Ghaddab).

Dans la compétition instrumentale, Dhourar El-Kefi, armé de sa guitare, a interprété «El jarya», accompagné par l'Orchestre national de musique. Puis, Boutheïna Nabouli a chanté «Rih es-sod», écrite par Cyrine Chkili, composée et arrangée par Mohamed Ben Salha.

Le tour des performances a continué avec Tarak Mbarek, qui a concouru dans la catégorie instrumentale avec «Ouassy», suivi de Mohamed Ali Chebil, qui a joué «Malla raha», une autre composition de Cyrine Chkili, arrangée par Mohamed Ben Salha.

Il est à noter que, parallèlement aux prestations, le vote du public pour l'attribution du «Prix du Public» de cette 23e édition a été lancé lors de cette première soirée de compétitions.

Outaïel Maoui a ensuite interprété son oeuvre instrumentale «Mdak et Halfa», arrangée par Hédi El-Fahem, avant que Naceur Landoulsi ne clôture cette série avec la chanson «Alzheimer» (paroles de Béchir Farah, musique de Seïfeddine Enqira, arrangement de Chokri Boudidah).

La soirée s'est terminée en apothéose avec la prestation de l'invitée d'honneur Najet Attia, qui a offert au public quelques-uns de ses plus grands succès, chantés et célébrés par toutes les générations. Parmi ses titres emblématiques: «Ouinou, Ouinou», «Chams Ennahar», «Weketibteli alajbini», ainsi que la chanson du patrimoine djerbien «Ya Laliya La, Achqa zaoauli». Le public, totalement envoûté, a été enflammé par la performance de la star tunisienne, qui a clôturé cette soirée avec une nouvelle chanson religieuse, «Ouahcheni el-Médina».

Enfin, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Affaires culturelles et le Ministère de la Famille, de la Femme et des Personnes Âgées, un groupe d'enfants du Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance et d'autres de la Maison de la Culture d'El-Mourouj étaient présents, apportant une touche d'innocence et de fraîcheur à cette belle soirée.