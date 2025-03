Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 10 rebelles M23 abattus dans des bombardements à Minembwe

Une dizaine de rebelles du M23 ont été abattus lors de bombardements des Forces armées de la RDC (FARDC), lundi 10 mars, à l'aérodrome de Minembwe, dans le haut plateau de Fizi et Uvira (Sud-Kivu).

Selon le vice-gouverneur du Sud-Kivu, Jean Jacques Elakano, cette opération a permis de détruire tous les aéronefs qui transportaient les rebelles du M23 en provenance de Bukavu.

Il a indiqué que ces petits appareils servaient au ravitaillement des groupes armés locaux Twirwaneho et Red Tabara en munitions et équipements militaires, soutenant ainsi la rébellion du M23 et son allié, le Rwanda.

Les forces loyalistes sont sous pression des forces rwandaises, qui veulent à tout prix passer par Kaziba pour faire jonction avec ceux qui sont à Minembwe et embraser les territoires de Fizi et Uvira, a également fait savoir Jean Jacques Elakano.

« C'est pourquoi il y a eu ces intenses sur l'aérodrome de Minembwe, qui était déjà entre les mains de quelques supplétifs du Rwanda, comme Twirwaneho et leurs alliés de Red Tabara, qui voulaient troubler la tranquillité et la sécurité de la population dans la région. C'est pourquoi le haut commandement militaire a saisi l'occasion pour neutraliser ces aéronefs qui faisaient la liaison entre Bukavu et Minembwe », a-t-il précisé.

En réaction, sur son compte X, l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo a déploré les bombardements qui, d'après lui, ont visé non seulement le village Minembwe, mais également la piste de l'aérodrome de Minembwe, utilisée uniquement pour des raisons commerciales et humanitaires.