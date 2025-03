Congo-Kinshasa: Marche des élèves de Masiambio pour le retour de la paix à Kwamouth et dans l'Est du pays

Les élèves et le corps enseignant du complexe scolaire Saint Benoit, situé au village Masiambio dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe), ont organisé lundi 10 mars, une marche pacifique dans les rues de leur village pour récupérer le retour de la paix dans leur territoire ainsi que dans l'Est de la RDC.

Les manifestants disent soutenir et compatir avec les femmes et filles de l'Est du pays, victimes des hostilités des rebelles du M23/AFC et des autres groupes armés.

"Nous avons fait la marche, les enfants ont marché pour soutenir nos mamans, nos filles, nos jeunes soeurs et nos enfants de l'Est, qui sont maltraités, tuées, violées, etc. Nous ne voulons pas de la guerre, nous voulons la paix", a déclaré la Soeur Yvette Ndona de la congrégation Saint Benoit Joseph Labre, directrice de cette école.

Concernés aussi par des violences similaires à Kwamouth, perpétrées par la milice Mobondo, ils exigent le retour de la paix dans l'Est du pays et au Mai-Ndombe pour permettre aux enfants d'étudier dans toute quiétude.

A cause des violences de la milice Mobondo, a-t-elle poursuivi, "les enfants sont traumatisés, et ils ne (parviennent pas à) bien étudier. Voilà pourquoi nous voulons la paix chez nous à Kwamouth au Mai-Ndombe. Nous voulons la paix dans l'est du pays".