Tunisie: Crise du secteur dentaire - Les praticiens réclament des réformes profondes

Le Syndicat des dentistes en Tunisie a appelé à une réhabilitation urgente du secteur et à la création d'une Direction centrale indépendante, face aux défis croissants et aux entraves pesant sur l'exercice de la profession, tant dans le public que dans le privé.

Dans un communiqué publié ce lundi, le syndicat a insisté sur la nécessité d'une réforme profonde, portée par une vision stratégique visant à améliorer les conditions de travail et à garantir des soins de qualité aux citoyens. Il a ainsi préconisé la mise en place d'une direction centrale pour la santé bucco-dentaire, chargée d'élaborer des politiques nationales unifiées, d'assurer une répartition équitable des équipements et des praticiens, de superviser la formation continue et de fixer des normes sanitaires rigoureuses.

Cette direction, selon le syndicat, devrait également œuvrer à l'amélioration des conditions des dentistes du secteur public, en révisant les salaires et primes, en fournissant le matériel nécessaire, en instaurant une prime de risque professionnel et en limitant le nombre quotidien de patients pour préserver la qualité des soins.

Le syndicat a dénoncé les inégalités criantes dans la répartition des dentistes et des équipements entre les régions, ainsi que la faiblesse des salaires face aux risques du métier. Il a aussi pointé du doigt l'exclusion des dentistes des décisions de santé nationale et la surcharge de travail dans les établissements publics, compromettant gravement la qualité des prestations.

Dans le secteur privé, les professionnels subissent l'absence d'un cadre réglementaire protecteur, une pression fiscale étouffante et un régime de retraite insuffisant, ne garantissant pas une vie digne après des années de service. Le syndicat a appelé à une réforme fiscale et réglementaire, à la mise en place de tarifs de référence pour les soins dentaires, et à l'intégration des dentistes au Fonds de soutien aux établissements de santé.

Enfin, il a plaidé pour une refonte globale du système de couverture sociale et de retraite, adaptée aux spécificités de la profession, afin de protéger et valoriser les dentistes, acteurs essentiels de la santé publique en Tunisie.