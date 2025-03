L'École Inter-États des Sciences et Médecines Vétérinaires (EISMV) de Dakar a célébré ce jeudi sa 28ème rentrée solennelle pour l'année académique 2024-2025, marquant ainsi le début d'une nouvelle année riche en défis et en opportunités.

Placée sous le thème « Le numérique et l'intelligence artificielle au service de la médecine vétérinaire : innovation, éthique et perspectives », cette cérémonie a réuni d'éminentes personnalités du monde académique, politique et scientifique, ainsi que des étudiants et des partenaires institutionnels.

La cérémonie, présidée par le Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la République du Sénégal et vice-président du conseil d'administration de l'EISMV, a été l'occasion de mettre en avant les avancées technologiques et les réformes engagées par l'école pour répondre aux défis contemporains. Dans son allocution, le ministre a souligné l'importance du numérique et de l'intelligence artificielle dans la transformation des pratiques vétérinaires, tout en insistant sur la nécessité d'une réflexion éthique et réglementaire pour encadrer ces innovations.

Pour sa part, Le Pr Yalacé Yamba Kaboret, directeur général de l'EISMV, a quant à lui rappelé les engagements de l'école dans le cadre de son plan stratégique à l'horizon 2025. Parmi les projets-phares figurent la modernisation des infrastructures pédagogiques, la digitalisation des enseignements, et l'intégration du concept One Health dans la formation vétérinaire. Il a également salué les efforts des enseignants-chercheurs et du personnel administratif pour leur dévouement et leur vision.

Hommage aux anciens directeurs et remise des parchemins

La cérémonie a été marquée par la décoration d'anciens directeurs de l'EISMV, dont les contributions ont été déterminantes pour le développement de l'école. Parmi eux, le Pr François Abiola, ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Bénin et initiateur de cette rentrée solennelle, a été honoré pour son rôle- clé dans la promotion des sciences vétérinaires en Afrique. Le Pr Abiola a profité de cette occasion pour remettre un document au ministre Abdourahmane Diouf sur le massacre de Thiaroye, lui demandant de le transmettre aux plus hautes autorités de la République, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Ensuite, la traditionnelle remise des parchemins aux meilleurs étudiants a eu lieu, mettant en lumière l'excellence académique de ces jeunes talents. Parmi les lauréats, Sylvain Savadogo, major de la promotion S1 et S2 avec une moyenne de 16,46, a été félicité pour son brillant parcours. D'autres étudiants, tels que Ndiye (Burkina Faso, 15,6 de moyenne), Aïssi Ouedraogo (Burkina Faso, 15 de moyenne), et Noël Kombasri (Burkina Faso, 15,3 de moyenne), ont également été récompensés pour leurs performances académiques exceptionnelles.

LA LEÇON INAUGURALE DU PR CLAUDE LISHOU : L'AVENIR NUMERIQUE DE LA MEDECINE VETERINAIRE

Le point d'orgue de la cérémonie a été la leçon inaugurale prononcée par l'un des panélistes le Pr Claude Lishou, qui a captivé l'audience avec une réflexion approfondie sur l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans la médecine vétérinaire. Le Pr Lishou a mis en avant les avancées technologiques telles que le diagnostic assisté par l'IA, la télémédecine vétérinaire, et l'utilisation des capteurs connectés pour la surveillance en temps réel de la santé animale. Il a également souligné les défis éthiques et réglementaires liés à ces innovations, notamment en termes de responsabilité, de protection des données, et de préservation de la relation humain-animal.

« L'avenir de la médecine vétérinaire sera sans doute hybride, combinant expertise humaine et puissance des outils numériques », a déclaré le Pr Lishou, tout en insistant sur la nécessité d'une formation continue des vétérinaires pour garantir une utilisation optimale et responsable de ces technologies.

La 28ème rentrée solennelle de l'EISMV a été l'occasion de célébrer non seulement l'excellence académique, mais aussi l'engagement de l'école en faveur de l'innovation et du développement durable. Les interventions des différentes personnalités ont mis en lumière le rôle central que joue l'EISMV dans la formation des futurs vétérinaires, capables de relever les défis sanitaires, environnementaux et économiques du continent.

Cette cérémonie a été un moment fort de réflexion et de célébration, marquant le début d'une année académique prometteuse pour l'EISMV. Avec le soutien des gouvernements des États membres et des partenaires institutionnels, l'école continue de se positionner comme un acteur clé dans le domaine des sciences vétérinaires en Afrique, prête à relever les défis de demain grâce à l'innovation et à l'excellence.