Cameroun: Féminicides au pays - Le Brucep tire la sonnette d'alarme au cours de la JIF

A l'occasion de la Journée Internationale de la Femme sous le thème : « Pour toutes les femmes et filles : droits, égalité et autonomisation », le Bureau Central des Recensements et des Etudes De Population a sensibilisé les féminicides au Cameroun.

Le féminicide est un problème mondial qui soulève des préoccupations majeures en matière de droits humains. Il touche de nombreuses sociétés, avec des manifestations variées selon les contextes culturels, sociaux et économiques. La situation au niveau mondial démontre qu'en 2023, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle. Parmi elles, 60% (soit environ 51 100 femmes) ont été tuées par leurs partenaires intimes ou d'autres membres de la famille (ONUDC & ONUFEMMES, 2024).

En d'autres termes, environ 140 femmes et filles perdent leur vie chaque jour du fait de leur partenaire ou d'un proche. Raison pour laquelle, à l'occasion de la Journée Internationale de la femme, édition 2025, le Bureau Central des Recensements et des Etudes De Population a tiré la sonnette d'alarme face à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société.

« Bien que le phénomène ne soit pas suffisamment documenté au Cameroun, il est à relever que 56 cas ont été enregistrés par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en 2023. Les féminicides revêtent plusieurs formes parmi lesquelles le meurtre à la suite de violences conjugales, l'assassinat au nom de « l'honneur », le meurtre ciblé dans le contexte des conflits armés, le foeticide et l'infanticide, le décès à la suite de mutilations génitales ou encore le meurtre après accusation de sorcellerie. Ces décès de femmes ont des conséquences aussi bien dans l'entourage immédiat que dans la société toute entière », a-t-on noté dans le Rapport du Bucrep.

Un phénomène qui présente de nombreuses conséquences

Selon les experts du Bucrep, il est à noter le féminicide, a des conséquences immédiates sur l'entourage. « L'éducation des enfants sera impactée du fait de l'absence des parents. Dans la société toute entière, on observe le traumatisme des autres femmes ainsi qu'une réduction importante de la population féminine. Pour prévenir et lutter contre ce phénomène, il est important de renforcer l'application des traités, lois et règlements existants parmi lesquels la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF).

Par ailleurs, travailler au renforcement du dispositif de collecte de données relatif au féminicide. Cette démarche permettra d'étudier et de mieux comprendre le phénomène », ont-ils précisés. Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des femmes et des filles comme : « tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».

Ces violences sont un phénomène historique et culturel qui ont conduit à l'adoption au niveau international, d'un certain nombre de conventions notamment : « La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) ; la Déclaration de Vienne et le Programme d'Action de la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme (1993) ; la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes (1993) ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des femmes (1994) ».

Au regard de ce qui précède, la violence à l'égard des femmes et des filles demeure la violation des droits de l'homme la plus répandue (ONUDC, 2021). Au moment où la communauté internationale célèbre la 40ème édition de la JIF, sous le thème :

« pour toutes les femmes et filles : droits, égalité et autonomisation », la présente publication intitulée Féminicides au Cameroun : Tirons la sonnette d'alarme vise à sensibiliser l'opinion publique sur ce phénomène.