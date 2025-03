Togoville Jazz Festival - Une délégation canadienne pour renforcer les liens musicaux

Le Togoville Jazz Festival, rendez-vous incontournable de la scène musicale togolaise et internationale, accueillera cette année une délégation canadienne du 15 au 24 avril 2025.

Créé en 2015, le Togoville Jazz Festival s'est imposé comme un événement majeur en Afrique de l'Ouest. Se déroulant sur une période de deux semaines, il propose une trentaine de concerts, non seulement à Lomé, mais aussi dans plusieurs villes et villages, et surtout à Togoville, ville historique située sur la rive gauche du lac Togo.

L'un des objectifs du festival est de favoriser la professionnalisation des artistes et des métiers de la scène à travers des concerts, des rencontres et des formations. Il constitue également un espace d'échanges culturels, contribuant ainsi à la promotion des talents locaux et à l'ouverture de la scène togolaise à l'international.

Le Canada, partenaire du festival à travers Musicaction, joue un rôle clé dans cette édition.

Musicaction oeuvre pour le développement et la promotion de la musique, en particulier la musique vocale francophone. L'organisme finance diverses initiatives en matière de production, de commercialisation et de diffusion d'enregistrements sonores.

La délégation canadienne comprendra des musiciens, des agents de spectacles, des maisons de production, des diffuseurs et des artistes entrepreneurs.