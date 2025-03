Togo: Woman Night 2025 - Un plaidoyer pour l'engagement politique des femmes

Le 8 mars dernier, dans le cadre de la 9e édition de la Woman Night, un panel d'échange a mis en lumière un enjeu essentiel de la société moderne : l'engagement politique des femmes.

Intitulé "Femme et Engagement Politique : Comment construire un avenir inclusif ?", cet événement a réuni des personnalités influentes, des militantes et des jeunes femmes désireuses de s'impliquer activement dans la sphère politique.

Ce panel s'inscrivait parmi les activités phares de la Woman Night, organisée par la Fondation AEA, avec pour objectif d'explorer les différentes facettes de l'engagement politique des femmes. Les discussions ont porté sur les défis qu'elles rencontrent, mais aussi sur les stratégies à adopter pour surmonter les barrières et participer pleinement à la construction des politiques publiques.

Parmi les intervenantes de renom figurait un panel diversifié et prestigieux, composé de femmes politiques, de militantes des droits des femmes et d'expertes en gouvernance.

Leurs témoignages ont apporté un éclairage inspirant sur la nécessité de renforcer la participation des femmes à la vie politique et d'instaurer des mécanismes favorisant leur accès aux postes de décision.

Un appel vibrant à l'autonomisation politique des femmes

Au-delà des échanges, le panel a été un plaidoyer fort pour l'autonomisation politique des femmes. Les intervenantes ont insisté sur le fait que la politique ne se limite pas aux postes électifs et institutionnels, mais qu'elle est aussi présente dans les initiatives communautaires, les prises de décision au sein des familles et la création de réseaux de soutien entre femmes.

Cette rencontre a permis d'encourager les jeunes générations à oser s'impliquer davantage, en affirmant que chaque voix compte et que chaque action peut contribuer à bâtir une société plus équitable et inclusive.

La 9e édition de la Woman Night s'est ainsi affirmée comme un véritable catalyseur du changement, en mettant en avant les femmes leaders et les futures générations d'actrices du changement politique. Un engagement fort pour un avenir plus juste et inclusif.

La Fondation AEA, dirigée par Marie-Jo Trénou, est une organisation dédiée à la promotion de l'autonomisation des femmes, du leadership féminin et du développement socio-économique.

Elle oeuvre à travers divers programmes et événements pour renforcer la place des femmes dans la société, notamment dans les domaines économique, politique et culturel.